В прямом эфире: 75-летняя Ангелина Вовк показала, как колет ботокс

Многие поклонники легендарной российской телеведущей Ангелины Вовк не устают поражаться тому, что она практически не меняется с годами. Как оказалось, потрясающе выглядеть звезде телеэфира помогают не только хорошая генетика и здоровый образ жизни, но и регулярные «уколы красоты».
На днях в Сети появился короткий видеоролик, который шокировал даже самых преданных поклонников Ангелины Вовк. На нем прославленная телеведущая снята в кресле косметолога непосредственно во время проведения бьюти-процедуры.
Как оказалось, перед новогодними праздниками Ангелина Вовк решила резко омолодиться и прибегла к методике Full Face.
Она позволяет за один раз решить сразу несколько задач: устранить возрастные изменения, скорректировать морщины, носогубные складки и носослезные борозды, восстановить утраченные объемы, подтянуть овал лица и увлажнить кожу.
Процедура проходит в три этапа — все они в подробностях демонстрируются на видео с участием знаменитости.
Суть уникальной методики в том, что верхняя, средняя и нижняя части лица закалываются разными препаратами. Именно это сочетание и помогает добиться максимальных результатов.
Эффект от процедуры моментальный — это красноречиво доказывает видео, на котором гладкая кожа Вовк блестит словно наливное яблочко. Повторяют такой омолаживающий комплекс, как правило, через 6-12 месяцев.
А вы бы решились на подобное вмешательство?