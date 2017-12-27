В прямом эфире: 75-летняя Ангелина Вовк показала, как колет ботокс

Многие поклонники легендарной российской телеведущей Ангелины Вовк не устают поражаться тому, что она практически не меняется с годами. Как оказалось, потрясающе выглядеть звезде телеэфира помогают не только хорошая генетика и здоровый образ жизни, но и регулярные «уколы красоты».

На днях в Сети появился короткий видеоролик, который шокировал даже самых преданных поклонников Ангелины Вовк. На нем прославленная телеведущая снята в кресле косметолога непосредственно во время проведения бьюти-процедуры.

Как оказалось, перед новогодними праздниками Ангелина Вовк решила резко омолодиться и прибегла к методике Full Face.

Она позволяет за один раз решить сразу несколько задач: устранить возрастные изменения, скорректировать морщины, носогубные складки и носослезные борозды, восстановить утраченные объемы, подтянуть овал лица и увлажнить кожу.

Процедура проходит в три этапа — все они в подробностях демонстрируются на видео с участием знаменитости.

Суть уникальной методики в том, что верхняя, средняя и нижняя части лица закалываются разными препаратами. Именно это сочетание и помогает добиться максимальных результатов.

Эффект от процедуры моментальный — это красноречиво доказывает видео, на котором гладкая кожа Вовк блестит словно наливное яблочко. Повторяют такой омолаживающий комплекс, как правило, через 6-12 месяцев.

А вы бы решились на подобное вмешательство?