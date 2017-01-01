ТОП-100 красивейших людей мира по итогам 2017 года

Опубликован ежегодный рейтинг наиболее красивых людей мира от развлекательного сайта TC Candler - 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Рейтинг составляется ежегодно на основе мнения независимых критиков.

На YouTube-канале TC Candler было опубликовано видео с рейтингом, в котором показаны наиболее привлекательные люди по итогам года.

Самой красивой женщиной в 2017 году была признана модель, актриса и певица Лиза Соберано. Следом за ней идет ее коллега Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

В ТОП-5 также были включены актриса Сара Годон, ее коллега Голшифте Фарахани и модель Джордан Данн.

В мужском рейтинге лидировал южнокорейский певец и танцор Ким Тхэ Хена. Далее идут актеры Джейсон Момоа и Арми Хаммер, а замыкают первую пятерку актеры Идрис Эльба и Марьяно Ди Вайо.