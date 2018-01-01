Тамара Глоба рассказала, кому повезет в 2018 году

Каждый новый год — это время новых планов, желаний и надежд. В 2018 году у многих людей появятся шансы на успех. О том, какие качества привлекут удачу и помогут достичь желаемого, рассказала известный астролог Тамара Глоба.

2018 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Собаки. По словам Тамары Глобы, это крайне благоприятный фактор, ведь в восточном гороскопе это животное наделено целым рядом положительных качеств.

Целеустремленность, преданность, активность — все эти свойства будут необходимыми для достижения успеха в 2018 году. Обладателям таких черт характера повезет больше всего.

Если же вы чувствуете их нехватку, необходимо постараться выработать их и проявлять как можно чаще. Тамара Глоба считает, что справиться с этой задачей поможет сильный талисман, который сможет притянуть к вам позитивную энергию и направить ее в необходимое вам русло. Заручившись поддержкой сильного талисмана, вы убережете себя от неприятностей, легко преодолеете проблемы на пути к цели и сможете добиться успеха.

Немаловажное значение имеет и покровительство стихии Земли, которое также будет определять энергетику 2018 года. Стихия Земли и в астрологии, и в восточных учениях издревле считается символом материальных благ, плодородия, достатка и богатства.

Она наделяет людей, родившихся под ее влиянием, вдумчивостью, аналитическими способностями и умением просчитывать любую ситуацию на несколько шагов вперед.

По мнению Тамары Глобы, именно людям, родившимся под покровительством земной стихии, будет проще всего добиться успеха в 2018 году.

Но это не значит, что тем, кто появился на свет под влиянием другой стихии, не улыбнется удача — им просто необходимо приложить больше усилий и привлечь к себе капризную фортуну. Сделать это можно с помощью талисмана: если вас будет сопровождать вещь, заряженная позитивной энергетикой, то вы с легкостью достигните желаемой цели. Тамара Глоба считает, что талисман особенно необходим тем, кто родился под влиянием воздушной и огненной стихий:

их энергетика противоположна Земле, и такой диссонанс может пагубно сказаться на не только на глобальных планах, но даже на повседневных делах.

Однако с поддержкой талисмана вам легко удастся преодолеть энергетический диссонанс и избавиться от всех преград на пути к желаемому.

Несмотря на позитивные прогнозы, без предостережений не обойдется: как и любой другой год, 2018-й имеет свои скрытые опасности. Даже обладатели качеств, которые могут привести к успеху в 2018 году, рискуют столкнуться с препятствиями. Дело в том, что земная стихия не лишена слабых сторон:

склонность несколько раз обдумывать важные шаги может перерасти в нерешительность и неуверенность в своих силах, а спокойствие и рациональность — в пассивность и лень.

Такие риски будут существовать в течение всего года, и даже люди, которые строили масштабные планы и были готовы к их воплощению, могут застопориться на половине пути или вовсе отказаться от желанной цели. Именно поэтому каждому человеку необходимо найти для себя способ привлечь удачу в нужный момент. Тамара Глоба знает, как это сделать, и готова поделиться своим секретом с каждым, кто хочет изменить жизнь к лучшему в 2018 году.

Как привлечь удачу в 2018 году

По мнению астролога, наилучшим способом привлечения удачи всегда были амулеты. Раньше люди верили в их силу и легко добивались желаемого, да и сейчас, несмотря на скептицизм, многие подсознательно верят в то, что определенные вещи приносят удачу. И практика показывает, что это действительно так.

Наверняка вы и сами замечали, что, когда вы берете с собой определенную вещь, с которой у вас связаны теплые эмоции или приятные воспоминания, дела идут намного лучше.

И это всего лишь эффект обычной вещи, которая заряжена вашей собственной позитивной энергией. А если при вас будет специальный талисман, заряженный на деньги и удачу умелым человеком, то результат окажется еще более впечатляющим: удача не оставит вас ни на минуту.

Тамара Глоба считает таким талисманом амулет-монету из Сибири. Он сопровождает астролога уже несколько лет, и Тамара на собственном опыте убедилась в его силе.

Амулет притягивает к владельцу позитивную энергию, укрепляет его личное биополе, усиливает положительные качества личности и помогает бороться со слабостями и недостатками. Талисман притягивает благоприятные возможности и удачные стечения обстоятельств, помогает интуитивно выбирать самый короткий и легкий путь к успеху. По воздействием такого талисмана люди начинают замечать новые возможности в работе, финансовой сфере и личной жизни. Конечно, под лежачий камень вода не течет: амулет подарит вам возможности изменить жизнь к лучшему и добиться успеха, а воспользуетесь ли вы ими или нет — зависит от вас.