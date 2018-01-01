Неужто правда? Что предрекла экстрасенс Гарри и Меган, а что - Уильяму и Кейт

Уже в мае 2018 года Меган Маркл станет законной супругой принца Гарри. Поклонники британской королевской семьи уверены, что наследник престола нашел идеальную женщину, но некоторые эксперты скептические относятся к его выбору.

Будущий брак принца Гарри и Меган Маркл стал самой обсуждаемой темой декабря.

Практически ежедневно в прессе появляются экспертные материалы, в которых звучат предположения о том, какой будет самая ожидаемая свадьба 2018 года, а также оценки совместимости наследника престола и американской актрисы.

На днях свое мнение о влюбленной паре решила высказать экстрасенс Керри Эрвин.

В эфире одного из австралийских ТВ-шоу она заявила, что Меган и Гарри скорее всего расстанутся:

«Я чувствую, что она забеременеет в следующем году, но брак не продлится долго. Мое предсказание — не больше пяти лет.

Это очень печально, и я желаю им только всего лучшего. Но их отношения не кажутся идеальными».

Керри Эрвин также не оставила без внимания Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Экстрасенс предположила, что в следующем году у семейной пары родится девочка. «Они созданы друг для друга», — прокомментировала Эрвин брак монарших особ.

А вы верите в предсказание экстрасенса?