Украинская модель разбилась в «пьяном» ДТП в США

Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, фотограф Наталья Кордано попали в больницу в Лос-Анджелесе с тяжелыми травмами. Девушки пострадали в серьезном ДТП.

В результате аварии в округе Фэрфакс в США, пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает «CBS Los Angeles» со ссылкой на комментарий полиции Лос-Анджелеса.

Тем временем друзья пострадавшей украинской модели сообщают, что после аварии девушка находится в критическом состоянии.

«Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепномозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена, и многое другое», – пишет Кирилл Дубровин.

Виновник аварии был задержан свидетелями. По словам полиции, пьяный водитель черного внедорожника Mercedes въехал в такси Uber Toyota Prius. В результате столкновения авто перевернулось на крышу. Несмотря на это водитель смог вылезти из Mercedes и убежать, но был задержан.

В результате аварии пострадали шесть человек – трое мужчин и три женщины. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Пять человек находились в такси компании Uber.

Как оказалось впоследствии, водитель Mercedes ранее совершил ДТП у Волшебного замка в Голливуде, протаранив несколько припаркованных автомобилей. Но никто из владельцев этих авто не сообщил об инциденте.