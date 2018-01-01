Рождество Христово 2018: народные приметы, суеверия и обычаи праздника

Великий и всесильный праздник Рождества всегда ценился и почитался особенно. За долгие годы религии, традиции, суеверия, языческая культура и христианство несколько смешались. Очевидно, что многие обычаи на Рождество имеют языческие корни и никак не связаны с христианством, и тем не менее об этом надо знать.

Особенную силу народные приметы и суеверия приобретают на Рождество Христово. Кажется, что

сам Господь Бог наделил предметы и природу невероятной силой, с помощью которой они нам подсказывают, как жить дальше, чего ждать, а главное - чего следует опасаться.

Вот несколько наиболее распространенных рождественских суеверий, которые не помешает знать даже совершенно не обращающим внимания на приметы людям! Ведь наши предки редко когда ошибались, и, наверное, были в более гармоничных отношениях с природой, чем современные люди.

Примета о достатке

Наши предки верили, если на Рождество вы потеряете какую-либо вещь, это означает, что вас в следующем году могут ждать убытки. Если найдете что-то, особенно ювелирное украшение, — тогда вас ждет неслыханное богатство и роскошная жизнь!

Примета на удачу

Если за рождественским столом вы случайно разлили чай, кофе, компот, сок или узвар — это к приятным долгожданным новостям и к большому успеху всех ваших начинаний. НО! К спиртным напиткам данная примета не относится.

Суеверие с зеркалом

Если в канун Рождества или в рождественскую ночь вы уроните зеркало и оно треснет — это к беде. Если уже так и случилось, то

ни в коем случае не оставляйте потрескавшееся или разбившееся зеркало в доме. Аккуратно заклейте трещину (можно обычным пластырем), заверните зеркало в полотенце и выбросите.

Примета на погоду

Если в рождественскую ночь стоит ясная погода и на небе много звезд — значит, год будет урожайным и хлебосольным.

Суеверие на здоровье

Женщинам на Рождество Христово нельзя заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать, пришивать пуговицы. Иначе одного из членов семьи в следующем году ждут болезни и, может быть, даже смерть.

Суеверие на исполнение желаний

Найти ложку на берегу реки после Рождества — к исполнению вашего заветного желания.

Также берег — это символ стабильности и покоя. Не исключено, что в следующем году вы или создадите семью, или решите какие-то важные семейные проблемы.

Приметы на счастье и удачу

Если на Рождество Христово вы увидите человека с горбом — это к большому счастью. Еще лучше, если вы сможете хоть одним пальцем к его горбу прикоснуться. Кстати, не меньшую удачу сулит встреча с большой собакой, немецкой овчаркой или догом. Как это ни удивительно, но если вы в Рождество наступите в навоз (в роли навоза вполне могут выступить и экскременты любимой соседской собачки или котика) — и это к удаче.

Православные и староверы отмечают Рождество:

Примета на возможные финансовые потери

Если в рождественскую ночь вы увидите мышь — это очень плохо! Будьте осторожны, заключая новые контракты, подписывая договоры и беря кредиты. Вас могут ждать финансовые потери!

Верить или не верить в приметы — личное дело каждого. Но почему-то многие народные приметы и подсказки очень часто сбываются, как и вещие сны. Так, может, стоит прислушаться к духам предков?

А вдруг это они приходят на землю в рождественский день, чтобы предупредить нас и уберечь?

Главное, даже если в рождественскую ночь вы столкнулись с какой-нибудь не очень приятной приметой, сохраняйте оптимизм и не портите себе настроение. В конце концов, главнее всего, что любой человек — сам хозяин своей жизни и творец своей судьбы!