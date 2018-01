Не повторять в домашних условиях! Волочкова на шпагате съехала с лестницы

Мои дорогие. Чувствую сердцем, что вас будоражат фото и видео личные и домашние. Просто человеческие, на самом деле. Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами.. А мне о другом хотелось бы настрочить.. Красота Величия-в малом.. А эта малость-Любовь! И СВОБОДА! Которая тоже не всем доступна.. А ещё.. Смелость в ПОСТУПКАХ, В ДОБРОТЕ И В ЧЕСТНОСТИ.. БЕРЕГИТЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО! А я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, и потому, что я сама умею радоваться, как ребенок . И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моём доме. 😂#анастасияволочкова #волочкова #дом #радость #любовь #красота #ниднябезшпагата #шпагат2018 #шпагатволочковой

