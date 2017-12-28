155-килограммовая модель показала фигуру после родов

Американская модель plus-size Тесс Холидей, которая получила прозвище «самой крупной в мире модели», недавно показала свою фигуру после родов. Известно, что манекенщица стала матерью в первый раз.

Видео с ней за несколько дней собрало более 150 тысяч лайков.

#nye mood 💕🍾✨ #effyourbeautystandards A post shared by Tess Holliday♥️ (@tessholliday) on Dec 31, 2017 at 6:27pm PST

В ролике Тесс снята в нижнем белье, и это едва ли не первое ее появление после того, как женщина родила ребенка.

Самая крупная в мире модель plus size модель 27-летняя Тесс Холлидей стала настоящим примером для подражания. У девушки миллионы фанатов, которые восторгаются ее уверенностью в себе.

Тесс Холлидей изменила представление многих людей о том, как должен выглядеть мир моды.