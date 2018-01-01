Ушедшая в декрет министр Анда Чакша вышла замуж

Министр здравоохранения Анда Чакша, ушедшая в конце декабря в декрет, в начале этого года вышла замуж, сообщает журнал Kas Jauns.
Ее избранником и отцом ребенка, имя которого министр долго скрывала, стал врач Иво Тераудс.
Напомним, что Чакша планирует вернуться на свой министерский пост через 2-3 месяца после рождения ребенка, а это должно случиться уже совсем скоро.
«Я обещала работать до конца, но на какое-то время возьму перерыв, - ранее призналась Чакша изданию «Латвияс Авизе», добавив, что договорилась с премьер-министром Марисом Кучинскисом, что будет работать на полную ставку,
так как чувствует себя очень хорошо. - Я хочу вселить уверенность, что женщина может чувствовать себя стабильно и в возрасте 40+».
До Анды Чакши ни один министр в истории Латвии еще не уходил в декретный отпуск.