Юная украинская модель осталась парализованной после страшной аварии в США

На днях в социальных сетях появилась информация о ДТП, произошедшем в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, одной из жертв стала модель из Украины Елизавета Кузьменко. Девушке сделали несколько операций, однако врачи так и не смогли полностью восстановить ей позвоночник.

На днях Божена Рынска написала на своей странице в Facebook об аварии, участницей которой стала 20-летняя украинская модель Елизавета Кузьменко. Как сообщает блогер, девушке провели несколько операций, однако это не помогло ей избежать паралича.

«Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломаной верхней челюсти. Но...

6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама. 20 лет... 38 кг веса... успешная модель...бедная малышка...»

— написала Рынска (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

По данным прессы, ДТП произошло в ночь c 31 декабря на 1 января в Лос-Анджелесе.

В такси, в котором Елизавета ехала вместе с подругами и продюсером Юджином Ефуни (он находится сейчас в коме), врезался автомобиль с нетрезвым водителем за рулем.

Сообщается, что в США Елизавета приехала, чтобы отдохнуть и поискать работу. На родине юная красавица снималась в лукбуках украинских дизайнеров и принимала участие в нескольких показах.