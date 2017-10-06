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В Сети спорят, кто в свои 60+ выглядит лучше - Татьяна Веденеева или Лайма Вайкуле

woman.ru/Русский TVNET
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Фото: instagram.com/tatyana.vedeneeva

На днях 64-летняя российская телеведущая и актриса Татьяна Веденеева опубликовала в Instagram совместные фото с 63-летней певицей Лаймой Вайкуле. Свежие кадры знаменитостей разделили Интернет-пользователей на два лагеря.

Татьяна Веденеева прикладывает немало усилий, чтобы сохранить молодость и красоту. Она уверена, что в борьбе со старостью цель оправдывает средства. Лайма Вайкуле, как и ее коллега, тоже тщательно ухаживает за собой. На днях артистки встретились. Веденеева поспешила рассказать об этом подписчикам в Instagram и опубликовала снимки с Вайкуле. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядят Татьяна и Лайма.

И хотя большинство пользователей Сети сделали комплименты обеим звездным блондинкам, некоторые фолловеры не удержались и начали их сравнивать.

«На мой взгляд, Веденеева более естественна», «Лайма, как всегда, безупречна, а Веденеева переборщила с пластикой», «Какие обе красивые», — прокомментировали фото звезд, разменявших седьмой десяток, подписчики Татьяны (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). А с кем из Интернет-пользователей согласны вы?

Лайма— всегда неожиданная !! 🌹

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Концерт Лаймы Вайкуле «Вместе с тобой»:

Новый Год начинается )!!

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Сценические костюмы Лаймы Вайкуле на фестивале «Рандеву»:

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