В Сети спорят, кто в свои 60+ выглядит лучше - Татьяна Веденеева или Лайма Вайкуле

На днях 64-летняя российская телеведущая и актриса Татьяна Веденеева опубликовала в Instagram совместные фото с 63-летней певицей Лаймой Вайкуле. Свежие кадры знаменитостей разделили Интернет-пользователей на два лагеря.

Татьяна Веденеева прикладывает немало усилий, чтобы сохранить молодость и красоту. Она уверена, что в борьбе со старостью цель оправдывает средства. Лайма Вайкуле, как и ее коллега, тоже тщательно ухаживает за собой. На днях артистки встретились. Веденеева поспешила рассказать об этом подписчикам в Instagram и опубликовала снимки с Вайкуле. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядят Татьяна и Лайма.

И хотя большинство пользователей Сети сделали комплименты обеим звездным блондинкам, некоторые фолловеры не удержались и начали их сравнивать.

«На мой взгляд, Веденеева более естественна», «Лайма, как всегда, безупречна, а Веденеева переборщила с пластикой», «Какие обе красивые», — прокомментировали фото звезд, разменявших седьмой десяток, подписчики Татьяны (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). А с кем из Интернет-пользователей согласны вы?

Лайма— всегда неожиданная !! 🌹 A post shared by Tatyana Vedeneeva (@tatyana.vedeneeva) on Jan 9, 2018 at 1:57am PST

Концерт Лаймы Вайкуле «Вместе с тобой»:

Новый Год начинается )!! A post shared by Tatyana Vedeneeva (@tatyana.vedeneeva) on Nov 29, 2017 at 4:25pm PST

Сценические костюмы Лаймы Вайкуле на фестивале «Рандеву»: