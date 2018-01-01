Как загадать желание на Старый Новый год

Если в Новый год по каким-либо причинам вы забыли загадать желание, вы можете сделать это 14 января. Старый Новый год — не менее волшебное время для того, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

Считается, что зима — по-настоящему волшебное время. Именно в этот сезон у нас появляется возможность загадать желание, которое обязательно исполнится в ближайшее время.

Несмотря на то, что Новый год мы уже отметили, еще есть возможность обрести то, о чем вы мечтаете. Старый Новый год не за горами, а значит - у вас вновь есть возможность поверить в чудо и воплотить свои мечты.

Загадываем желание на Старый Новый год: этап первый

Для начала хорошо обдумайте свое желание. Конечно, каждый из нас мечтает заполучить все и сразу, но все же обратиться к Вселенной вы должны с просьбой об исполнении самой заветной мечты. Вы можете записать свое желание на бумаге или просто постоянно представлять то, что хотите заполучить.

В ночь с 13 на 14 января останьтесь наедине с собой и мысленно визуализируйте свое желание. Отбросьте все сомнения насчет того, что ваша мечта не может реализоваться: в первую очередь вы должны поверить, что можете обрести то, что хотите. Лучше всего записать свое желание, но

важно, чтобы оно было сформулировано правильно. Частицу «не» использовать категорически запрещено, так как подобное отрицание лишь замедлит процесс исполнения вашей мечты.

Во время того, как вы обдумываете свое желание, постарайтесь находиться в хорошем настроении и сохранять лишь позитивные мысли. Ваша мечта должны быть доброй и не приносить вреда другим людям, иначе она никогда не исполнится.

Иллюстративное фото FOTO: panthermedia.net/Anna Omelchenko/Scanpix

Загадываем желание на Старый Новый год: этап второй

В полночь с 13 на 14 января, когда вы уже определились с выбором желания и готовы загадать его, еще раз напишите его на листе бумаги, обязательно завершив свои записи словами: «Мое желание исполнится!».

После этого вы должны избавиться от листа, где написано выше желание. Вы можете сжечь его или закопать подальше от своего дома, самое главное — никому рассказывайте о проведенном вами ритуале.

Желательно, чтобы после этого вы на время забыли о своей мечте, отправив ее во Вселенную с верой, что она исполнится. Будьте уверены, что результат обязательно окажется положительным.

Что делать после того, как вы загадали желание

На несколько дней вы должны забыть о своем желании, но по прошествии некоторого времени еще раз подумайте о нем, мысленно представляя каждую деталь. Если вы мечтаете путешествовать, визуализируйте в своем сознании даже то, на чем вы хотите отправиться в желаемый город или страну. Представляйте, как вы гуляете по местам, в которых хотите побывать. Попробуйте добавить в свое желание цвета и мельчайшие подробности.