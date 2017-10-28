Такое вообще возможно? Мать семерых детей поражает потрясающей внешностью

Для многих женщин такая задача кажется невыполнимой - совмещать тренировки и воспитание детей. Однако 43-летняя Джессика доказывает на своем примере, что возможно практически ВСЕ!
Первого ребенка 43-летняя американка Джессика Энслов родила в 19 лет в далеком 1994 году, а седьмой ребенок появился на свет только 5 лет назад. При этом, Джессику сложно отличить от её 23-летней дочери. В чем её секрет?
По словам женщины, она прошла длинный путь, в котором было все: переедание, изнурительные диеты, тренировки 6 дней в неделю.
Сейчас многодетная мама интуитивно составляет себе план питания (в частности, ест только тогда, когда ощущает голод) и тренируется в свое удовольствие, чтобы просто поддерживать уже имеющуюся форму.
Джессика предпочитает кардио и умеренные силовые нагрузки. О том, как она достигла такого результата, она рассказывает в своем Instagram-аккаунте.