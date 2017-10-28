Такое вообще возможно? Мать семерых детей поражает потрясающей внешностью

Для многих женщин такая задача кажется невыполнимой - совмещать тренировки и воспитание детей. Однако 43-летняя Джессика доказывает на своем примере, что возможно практически ВСЕ!

Первого ребенка 43-летняя американка Джессика Энслов родила в 19 лет в далеком 1994 году, а седьмой ребенок появился на свет только 5 лет назад. При этом, Джессику сложно отличить от её 23-летней дочери. В чем её секрет?

Публикация от Jessica Kimber Enslow (@jessicaenslow) Янв 2, 2018 at 5:52 PST

По словам женщины, она прошла длинный путь, в котором было все: переедание, изнурительные диеты, тренировки 6 дней в неделю.

Публикация от Jessica Kimber Enslow (@jessicaenslow) Ноя 21, 2017 at 6:15 PST

Сейчас многодетная мама интуитивно составляет себе план питания (в частности, ест только тогда, когда ощущает голод) и тренируется в свое удовольствие, чтобы просто поддерживать уже имеющуюся форму.

Джессика предпочитает кардио и умеренные силовые нагрузки. О том, как она достигла такого результата, она рассказывает в своем Instagram-аккаунте.

Публикация от Jessica Kimber Enslow (@jessicaenslow) Ноя 21, 2017 at 12:45 PST

Публикация от Jessica Kimber Enslow (@jessicaenslow) Окт 27, 2017 at 5:40 PDT