«Латвийский Эверест», хаски, шахматы на льду и еще 7 идей для зимних развлечений

Уже на днях в далекой Южной Корее, в Пхенчхане, состоится торжественное открытие XXIII зимних Олимпийских игр, где лучшие спортсмены мира поборются за медали в 15 видах спорта. Олимпийский дух уже витает в воздухе, поэтому самое время оставить ненадолго удобный диван без присмотра и отправиться испробовать какое-нибудь зимнее активное приключение. Это и полезно, и заряжает позитивными эмоциями, и дарит потрясающее настроение. Представитель компании «Lieliska dāvana» Лиене Строде рекомендует 10 интересных идей для спортивных зимних приключений. Даже за пределы страны не придется выезжать, ну или совсем недалеко.

Попробуй санный спорт

Известно ли тебе, что протяженность современной бобслейной трассы — 1300 метров, на ней по крайней мере 15 виражей, а скорость может достигать 140 км/ч?

Насладиться таким популярным в Латвии санным спортом можно в Сигулде на специальной трассе, где поклонникам острых ощущений предлагается поездка на скелетоне, также называемом «зеленой лягушкой».

В поездку можно отправиться и вдвоем — как это делают наши титулованные и известные на весь мир братья-скелетонисты Дукурсы. В течение 60–90 секунд вас ожидают скорость, крутые виражи и незабываемые эмоции.

В упряжке хаски как на Аляске

Если хочешь насладиться ощущением небывалой, даже первобытной свободы и силой природы — обязательно прокатись в собачьей упряжке.

Для этого не нужно ехать далеко на север или на Аляску — в подобное приключение с сибирскими хаски и аляскинскими маламутами можно отправиться неподалеку от Риги, в природном парке «Ogres Zilie kalni».

В повозке удобно разместятся двое взрослых и двое детей. Хоть соревнования в собачьих упряжках и не включены в список дисциплин зимних Олимпийских игр, в далеком 1932 году это красивое зрелище на Олимпиаде можно было наблюдать в качестве демонстрационного вида спорта.

FOTO: пресс-фото

Катайся на лыжах со склонов «латвийского Эвереста» — Гайзинькалнса

Хочется надеяться, что рано или поздно в Латвии все же выпадет снег, и на всех возвышенностях начнется лыжный ажиотаж. В этом году определенно стоит прокатиться со склонов «латвийского Эвереста» — Гайзинькалнса.

Склон «Dāmu paradīze» высотой 380 метров подойдет как начинающим, так и опытным лыжникам. А в паузах между катанием можно вглядываться вдаль

— вдруг удастся увидеть там башни Цесвайнского замка и холмы Мадоны.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Веселые шахматы на льду

Наименее известным олимпийским зимним видом спорта, который приобретает в мире все бо́льшую популярность, является керлинг. Именно он и называется «ледяными шахматами». Если твоя компания насчитывает по крайней мере четырех человек, кто хочет попробовать на льду что-то новенькое, — вперед.

Отправляйтесь в керлинг-холл на улице Бикерниеку в Риге и двумя командами посоревнуйтесь на льду. С помощью специального инвентаря «помогите» круглым камням доскользить как можно ближе к нужной отметке.

Можно устроить веселую игру и с коллегами — равновесие и ловкость по-олимпийски.

FOTO: пресс-фото

Покатайся на коньках

Фигурное катание можно назвать королевой зимних Олимпийских игр. Поэтому однозначно стоит самому испытать эти ощущения — проскользить по гладкому сверкающему льду. Это развивает равновесие, координацию и обеспечивает приятную физическую нагрузку всем группам мышц.

Даже если с катанием на коньках ты на «Вы», не переживай — позитивные эмоции превыше всего. Ты можешь покататься не только в «Volvo ledus halle» в Риге, но и в Тукумсе.

Прокатись на снежном мотоцикле

Если не знаешь, чего бы такого сотворить морозными зимними выходными — позови друзей прокатиться на снежном мотоцикле или квадроцикле по трассам различной сложности. Те, кто уже не впервые отправится в подобное приключение и уверен в своих силах, придут в восторг от поездки по песчаному карьеру или лесной трасе. А снежный мотоцикл позволит насладиться зимней красотой во всем ее величии. Начинающих езде обучит опытный инструктор.

Горные лыжи в Друскининкае

Зима круглый год ждет тебя в «Snow Arena» в литовском курортном городе Друскининкай. Ждет вне зависимости от того, впервые ли ты встанешь на лыжи или сноуборд или уже являешься опытным «бойцом».

Это первый зимний развлекательный комплекс в Прибалтике, который работает все 12 месяцев в году. На территории в 8 га оборудованы три снежные трассы.

Общая протяженность составляет более 1100 м, высота горок — 66 метров, а наклон — до 25%.

FOTO: пресс-фото

Улучши физическую форму

Выдающимся спортсменом уж никак не выйдет стать без отличной физической подготовки. Почему бы в наступившем году, особенно в ожидании Олимпийских игр, не попробовать регулярные тренировки в мультифункциональном спортзале? Например, групповые занятия в «Sport Factory» объединяют в себе кардио, работу с весами и фитнес.

В зависимости от вида тренировки, подготовленности и цели ты будешь бегать, прыгать, подтягиваться, выполнять приседания, упражнения на выносливость, поднимать веса и делать многое другое.

Цель, достойная биатлониста

Наша страна может похвалиться большим количеством спортсменов, чьи имена в биатлоне можно вспоминать с гордостью. Почему бы не попробовать этот вид спорта самому? Совсем недалеко от Риги, в тире «Smaragdi», есть возможность вдохнуть полной грудью запах пороха и пострелять из оружия различного калибра, как и подержать настоящий «Калаш» в собственных руках.

FOTO: пресс-фото

Скийоринг — отдых и развлечение

Скийоринг? Да! Это увлекательнейшее развлечение, когда лошадь стремительно «катает» за собой лыжника по заснеженному полю. Равнодушным, однозначно, не останется ни один любитель острых ощущений и активного отдыха. «Adventure ride» в Адажском крае предлагает веселые и полные адреналина развлечения на любой вкус. Начни олимпийский месяц с различных приключений для всей семьи!