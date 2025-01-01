Татьянин день 25 января: история праздника, традиции, приметы и запреты

Ежегодно 25 января православный народ празднует Татьянин день. В этот день отмечается еще один праздник - День студента. Многие студенты считают святую Татьяну своей покровительницей и заступницей. Так кто же она?

Оказывается, Татьянин день берет свое начало в эпохе зарождения христианства. В этот праздник все верующие воздают почести святой Татьяне, покровительнице знаний. Римская мученица пострадала за веру. В то далекое время она носила имя Татиана, что в переводе с греческого обозначает «устроительница».

Согласно преданиям и легендам, от ее слов в пыль рассыпались идолы языческих лжебогов. А саму Татьяну казнили, но память о ней жива до сих пор.

Татьянин день и День студента: история праздника

В прошлом 25 января считался днем светлой памяти святой Татианы. Согласно историческим данным, мученица проживала в Римской империи на рубеже второго и третьего веков, на рассвете христианства. Ныне известная Татьяна была рождена в богатой римской семье. Ее отец был консулом, а также втайне являлся христианином. Он воспитывал в дочери преданность Господу и христианской церкви. Благодаря этому Татьяну считают одной из первых христианок, для которой вера была смыслом жизни.

Повзрослев, Татиана продолжила нести людям свет, счастье и добро. Она приходила на помощь больным, нищим и обездоленным. В ту пору власть в Риме сменилась, а новый правитель начал принуждать христиан отречься от Бога. Святая Татьяна не боялась угроз, хотя те и были страшными. Каждого, кто пренебрегал верой в языческие божества, отправляли на смертную казнь.

Великомученица даже под гнетом страданий не теряла веру в силу и спасение Христа. Святая и ее семья были названы еретиками, и мученицу предали казни 25 января 226 года.

Даже на смертном одре Господь не отвернулся от нее, придавая ей силы справиться со всеми испытаниями. В тот день происходили поистине божественные чудеса, которые остались в памяти людей надолго. В то время римскую великомученицу признали святой, а день, когда она отдала свою душу Господу, начали называть Татьяниным днем.

В 18-м веке в этот день также стали отмечать День студента. 25-го числа Елизавета I подписала указ об открытии первого российского университета. Правда, праздник День студента признали официальным не так давно, в 2005 году. Однако студенты считают 25 января своим праздником с середины 18 века.

Два праздника совершенно случайно объединились в один, а вместе с ними сплотились и их традиции.

Студенты отмечают Татьянин день. FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Традиции в День студента и Татьянин день

Ежегодно 25 января отмечают не только женщины с именем Татьяна, но и студенты всех вузов. Данный праздник встречают с большим размахом. Согласно традиции, преподаватели в торжественной обстановке поздравляют учащихся, а затем следует неофициальная часть праздника. Студенты традиционно, как 18-м веке, собираются шумной толпой, запускают салюты, призывают «халяву» и веселятся.

Поскольку 25 января у многих студентов проходит зимняя сессия (а студенты очень суеверны), то, соответственно, большинство примет посвящается ее успешной сдаче.

Многие обращаются именно к святой Татьяне за помощью в учебе, ведь великомученица считается еще и покровительницей знаний.

Гадания - один из главных обычаев Татьяниного дня. Как правило, узнать свое будущее хотят незамужние девушки или студенты. В день праздника многие молодые люди могут заглянуть за завесу тайны и узнать, что их ждет в ближайший год.

Что нельзя делать в Татьянин день

Гадания, привороты жениха и другие обряды, обращенные на благополучную любовь в будущем, - личное дело каждой девушки. А вот ссоры на Татьянин день категорически запрещены, особенно если они происходят в семейном кругу. Так что, согласно традициям наших предков, на Татьянин день мы должны быть миролюбивы и доброжелательны.

Интересно, что на Татьянин день также нельзя находиться в неубранном доме, чтобы не навлечь на себя беду. Еще в народе верили, что

на Татьянин день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в беду

- так говорили наши бабушки и прабабушки.

Приметы на Татьянин день 25 января:

* Если идет снег на Татьянин день - быть летом частому дождю.

* На Татьяну проглянет солнышко рано - к раннему прилету птиц.

* Если на Татьяну морозно и ясно, будет хороший урожай, если же «гнилой ветер» (южный) или теплая метель - к неурожаю.

* Для именинницы в этот день выпекался каравай, который и сулил ей дальнейшую судьбу: если хлеб поднимался холмиком в середине, значит, впереди ждала удача - жизнь пойдет в гору.

Если каравай гладкий, без изъянов - весь год пройдет удачно и спокойно, а если трескался - значит, впереди ждали испытания. Если же сдоба пригорала, этому радовались

- корочку отдавали на съедение имениннице, это сулило готовность принять все, что приготовит ей судьба.

* Главной хорошей студенческой приметой в этот день считается как следует повеселиться и ни в коем случае не прикасаться к конспектам.

Со временем праздник скорби о святой Татьяне перерос в нечто большее. Татьянин день - это не только повод расслабиться и повеселиться, это возможность проникнуться историей судьбы одной из первых христианок, чья жизнь была посвящена Господу и помощи людям.