Тренд для смелых «два в одном» - йога верхом на лошади

Глядя на эти фото и видео, можно с уверенностью констатировать, что йога - восточная практика совершенствования тела и духа - не только день ото дня приобретает все большую популярность, но и выходит на новый уровень.

Инструктор по йоге Анжела Нуньес и по совместительству владелица конюшни соединила две свои страсти - верховую езду и хатха-йогу, изобретя собственную практику – конную йогу.

Девушка из штата Вирджиния отказалась от привычного коврика для упражнений и стала выполнять их на спине своей девятилетней лошади по имени Сноуи.

Как реагирует лошадь? «Ей нравится. Он получает своего рода массаж спины и расслабляется, - говорит Анжела.

А вообще, по ее словам, «лошадиная йога» - залог хорошего самочувствия и обоюдная польза как для лошади, так и для всадника. «Это создает более глубокую связь между нами. Мы доверяем друг другу», - заключает Нуньес.