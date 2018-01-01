Стало известно, почему распался первый брак Меган Маркл

Известно, что будущая супруга принца Гарри Меган Маркл уже была замужем. Этот факт накануне предстоящей свадьбы на столь высоком уровне, естественно, неприятен как для королевской семьи, так и для самой невесты. И вот стало известно, из-за чего распался брак Меган.

Невеста принца Гарри ломает королевские устои, даже не став еще частью монаршей семьи. Она старше Гарри на несколько лет и уже успела побывать в браке - ее первым мужем был агент и продюсер Тревор Энджелсон.

Официальная причина расставания пары - непримиримые противоречия. Однако такая формулировка только подогревает интерес к этому разводу. Есть информация, что

после бракосочетания Меган и Тревора на Ямайке пара не смогла пожить вместе как семья. Меган поехала в Торонто на съемки, а муж остался в Лос-Анджелесе, где был занят продюсерской деятельностью.

Инсайдеры рассказали журналу The Sun, что расстояние и сыграло решающую роль в их разрыве.

Меган Маркл в школьные годы:

Молодой семье было сложно справиться с расстоянием, хотя между ними было всего пять часов пути на самолете. Подруга Меган Маркл и ее свидетельница на свадьбе Нинаки Придди рассказала, что

Тревор поддерживал жену, общался с ней через Интернет, когда та была в отъезде, приезжал на съемки, но все изменилось, когда Меган стала знаменитой.

Подруга говорит, что после этого актриса изменилась и перестала дорожить браком. Однако сейчас ради принца Гарри Меган оставила актерскую карьеру, посвятив себя будущему мужу.

Невеста принца Гарри Меган в элегантном брючном костюме: