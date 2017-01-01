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Это ангел земной! Молчаливая кухарка из Китая сводит мир с ума

Русский TVNET/lenta.ru
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Фото: facebook.com/pg/cnliziqi

На YouTube набирает популярность китайский канал под названием «Семь слив» (李子柒). Героиня роликов — молодая девушка — молча занимается делами под успокаивающую музыку, сообщает Mashable.

Все опубликованные 34 ролика посвящены бытовым делам, однако китаянка совсем не использует современные технологии и электрические приборы. Например, девушка сшила платье при помощи старинной швейной машинки с педалью. Героиня видео создает бумагу, макияж из цветов и даже натуральную краску для платья, а также много готовит.

Поклонники блогера предполагают, что она живет в глубокой провинции.

Успокаивающие ролики собирают более 100 тысяч просмотров каждый, несмотря на то, что ни в самих записях, ни в комментариях нет никаких инструкций, чтобы пользователи могли повторить ее рецепты самостоятельно.

Автор блога также популярна в китайской соцсети Weibo: на нее подписанs более миллиона человек. Канал на YouTube она завела только в августе 2017 года, и за это время ее ролики посмотрели почти 6,5 миллиона раз.

Все видео смотрите здесь >>>

Страница в китайской соцсети Weibo >>>

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