Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 февраля 2018 года

Василиса Володина — популярная телеведущая и астропсихолог, специалист по трактовке звездного настроения. На этой неделе ее советы, как всегда, будут весьма актуальными для всех знаков Зодиака.

Некоторая стабильность будет присутствовать для всех нас с понедельника по субботу. В воскресенье произойдут два крупных изменения. Очень хорошо, что они выпадут именно на выходной для большинства людей день: можно будет легко принять новое настроение и не придется ничем рисковать. Солнце вернет себе часть влияния переходом из Водолея в знак Рыб.

Это будет значить лишь одно — жить станет немного интереснее тем, кто любит эмоции. Немного тяжелее будет тем, кто сторонится их.

Меркурий, наоборот, полностью потеряет все свои силы, также перейдя в знак Рыб. В воскресенье на многих людей может обрушиться шквал проблем из-за этого, так что потребуется выдержка. Ретроградных планет так и не будет, что говорит о продолжении хорошего времени без серьезных жизненных трудностей.

Овен

Овнам в этот период придется считаться с возрастающей силой Луны. Последние три дня Луна проведет в знаке Рыб, что усилит ее довольно существенным образом. Из-за этого могут появиться некоторые страхи, необъяснимые фобии и масса проблем с эмоциональным фоном в целом. Отношения любовные будут претерпевать некоторые изменения. Это будет переход на новый уровень. Он станет болезненным из-за возможных ссор.

В деловой сфере залогом успеха будет эмоциональная уравновешенность, потому что ваши коллеги и партнеры не будут терпеть злобу, совмещенную с чем-то вроде апатии или депрессии. Вам нужно будет показать всему миру, что вы готовы к новым вершинам, к штурму новых высот. Это будет показательная неделя. Что касается воскресенья, то день будет для вас наполнен позитивом.

Телец

Воскресенье — важный день, потому что Меркурий потеряет силы. Это значит, что удача отвернется от вас. Ваши коммуникативные навыки резко покинут вас. Все приобретет серый оттенок. В жизни Тельцов наступят темные времена, однако в большинстве случаев проблемы будут надуманными. Луна станет сильной к концу недели, поэтому поможет вам найти поддержку и собраться с мыслями.

Не давайте никому повода издеваться над вами или пытаться делать это.

Сильные личности смогут пережить любые невзгоды, не переведя их в негативные программы сознания, а вот Тельцы слабохарактерные могут стать жертвой хулиганов, обманщиков, лжецов.

Про вас могут пускать слухи. Хватит это терпеть — покажите всем, что вы не позволите никому делать что-то плохое у вас за спиной. Если вы этого не сделаете, то можете потерпеть фиаско на работе, в финансовой сфере и в любви.

Близнецы

Относительное спокойствие планет и Солнца вам определенно на руку. На этой неделе постарайтесь сменить обстановку, выбраться из города, сделать новую прическу, купить себе что-нибудь приятное.

На выходных все немного изменится, причем не в лучшую сторону, но почувствовать это по-настоящему сильно вам удастся лишь на следующей неделе.

Заботьтесь о себе сами, потому что люди, скорее всего, будут равнодушны к вашим невзгодам. Даже самые близкие постараются избежать участия в решении ваших проблем. Это не страшно, потому что силы у вас будут.

Максимальную осторожность проявите в воскресенье: покровитель-Меркурий не спасет вас от любовных неудач и финансовых трудностей, потому что 18 февраля он полностью лишится сил.

Рак

Ракам придется активизироваться, потому что Луна станет намного более сильной к пятнице. Начало недели будет непонятным, но потом все приобретет вполне лбъяснимую форму. На работе вы сможете показать хорошие результаты, и ваша сексуальная энергия тоже наполнит вас силами. Не уходите от проблем, а решайте их — таков главный девиз на эти семь дней.

Помните о том, что мысли материальны. Сейчас они будут иметь невероятную силу, потому что Луна усилит ваше бессознательное желание становиться лучшими во всем.

Главное — не давать амбициям руководить вами. Делайте все последовательно, осторожно, вдумчиво. Даже в любви это поможет вам, ведь иногда любовь похожа на математику — она оперирует какими-то устоявшимися понятиями и правилами.

Лев

Закон притяжения в действии можно будет проверить именно на этой неделе. К концу недели могут возникнуть некоторые проблемы с настроением, но они ровным счетом ничего не изменят. Старайтесь продолжать верить в то, во что привыкли. В ваших депрессиях будет виновата только Луна. Это ее нужно будет винить за отсутствие желания работать и идти навстречу любимому человеку.

Солнце будет стабильным всю неделю, хоть и лишенным сил в Водолее. Это значит, что творческое настроение так и не нагрянет.

Знание — сила, так что даже самые негативные факты могут быть полезными для вас, если знать о них заранее. Жизнь будет предсказуемо непростой в эти семь дней, так что убедите себя в том, что настало время для принятия своих проблем и страхов.

Дева

Мотивация вам понадобится как воздух, потому что жизненные силы наполнят ваши резервуары до краев, но только к пятнице. Начало недели лучше посвятить планированию дел на будущее. Потом уже можно будет приступать к повышению деловой активности. Можно смело тратить большие суммы в эту семидневку. Звезды советуют Девам не бояться изменений и способствовать тому, чтобы они происходили.

Усиление Меркурия в воскресенье из-за перехода в знак Рыб будет означать, что на следующей неделе к вам вернется везение. Пока лучше не доверять знакам свыше.

Различные приметы и поверья — это не для вас. Большое значение будет иметь только то, что вы делаете сами. Не ждите, что успех свалится вам на голову, — он будет пропорционален усилиям.

Весы

Весам понадобится немного больше времени для обдумывания своих поступков, чем обычно. На этой неделе все будет спокойно, но 18 февраля начнется буря, которая может продлиться довольно долго. Вашей задачей будет не думать об этом. Оставайтесь спокойными, потому что привлечь счастье поможет именно уравновешенность в поведении. Настройтесь на то, что вас тревожит сейчас больше всего, но не предавайтесь переживаниям, а действуйте.

Эта неделя будет прекрасным временем для разрыва «больных» отношений, которые разрушают ваше счастье и любовь к жизни.

Пришла пора выбросить из головы все свои страхи, чтобы сказать людям, которые вам не нужны, что пришло время расстаться. Помните о том, что невозможно привлечь счастье в свою жизнь, пока вы не расчистите для него место.

Скорпион

Повысить настроение и самоуверенность вам помогут любимый человек и любимое занятие. Уделите своему хобби побольше времени на этой неделе, особенно в ее начале, пока Луна слаба в Козероге в понедельник и вторник, а также не опасна в Водолее 14 и 15 февраля. На выходных, а именно в воскресенье, Меркурий станет слабым, поэтому Скорпионы перестанут испытывать неудобства и проблемы.

Скорпионам нужно будет сорвать с себя все ограничения, чтобы показать всему миру, на что они способны. Это время Скорпионов, время борьбы и смелости. Это отличный повод стать лучшими в том, что вы любите больше всего на свете.

Не ленитесь учиться, изучать новую информацию, а также анализировать свои собственные ошибки из прошлого. Это хорошее время для самоанализа, для поиска решения старых проблем.

Стрелец

Духовные поиски для Стрельцов станут отличным поводом для творческого роста и отдыха. На этой неделе вас ждут приятные знакомства, неожиданные встречи со старыми приятелями и подругами. Возможно, кто-то преподнесет вам некий сюрприз, который поможет сгладить все острые углы в отношениях. На работе тоже не исключено серьезное продвижение.

Солнце слабое, так что только к воскресенью появится стремление к самореализации. На буднях вас будет одолевать лень, но это не значит, что ничего не будет получаться при наименьшем количестве усилий. Вам сейчас нужно просто постараться сохранить при себе все «орудия труда». Все ваши навыки понадобятся в процессе привлечения удачи.

Козерог

Козерогам эта неделя принесет много проблем из-за усиления Луны. Конечно, благодаря тому, что оно будет последовательным и плавным,

каждый день не будет похож на новую войну, но осторожность станет главным условием успеха во всех сферах. Постулаты счастливой жизни просты: правильная постановка целей, отсутствие страхов, честность по отношению себе.

Солнце на вас никак не действует, а вот Меркурий в конце недели немного разочарует своим переходом в знак Рыб. Его ослабление негативно скажется на вашей потребности в общении. Вы, сами того не понимая, закроетесь ото всех. Не нужно будет просить прощения за свое стремление остаться в одиночестве. Иногда человеку просто необходимо побыть наедине с самим собой.

Водолей

Если вам одиноко, то избавиться от одиночества на этой неделе можно будет без особого труда. Покажите всем, что вы готовы идти на уступки. Дипломатичный настрой — это главное условие счастья в такие периоды. Пока Солнце слабое, вам нужно продолжать делать то, что вы умеете лучше всего. В конце недели произойдет нечто такое, что пошатнет вашу уверенность в себе или, по крайней мере, может пошатнуть.

Финансовое положение может позволить вам потратить большое количество денег, но лучше делать это не без осторожности.

Покупайте только то, что вам необходимо, и внимательно изучайте условия покупки, чтобы не быть обманутыми. Ваша коммуникабельность будет усилена, поэтому можно использовать это время для создания новых связей и знакомств.

Рыбы

Рыбам придется мириться со многими вещами, но эта неделя будет прекрасно подходить для любых дел. Можно будет преуспеть в любви, потому что флирт и романтика принесут вам удачу. Можно будет полностью посвятить все время работе, если будет такое желание. Главное — найти свое предназначение или хотя бы постараться это сделать. Сейчас нельзя упускать возможности обнаружить смысл всего происходящего.

Усиливающаяся Луна пророчит вам многие победы во всех направлениях, однако в воскресенье жить станет еще проще. Этот день лучше посвятить отдыху, потому что Меркурий наконец-то разожмет свои тиски, освободив вас. Вы будете открыты для всего в этом мире. Нужно будет лишь заранее определиться с направлением своего движения.