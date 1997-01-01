Их ищут родные и друзья: новый список «Жди меня» в Латвии с ФОТО!

При посредничестве передачи «Жди меня» своих родных и друзей, которые могут находиться на территории Латвии, ищут их близкие и знакомые.
Герасимовича Александра 1951 г. р. ищет брат - Герасимович Павел. «Последний звонок от брата был осенью 2004 года». Также его ищет Бакун Наталья.
Полячик Эмилию 1936 г. р. ищет Варыгина Валентина. «Ищу свою родственницу и ее детей. Хочу найти всех родственников и общаться с ними. Последняя встреча была в 1978 году».
Воронкова Лилия ищет племянницу, дочь своего брата - Матусевича Александра. «На фото мой брат».
Мицик Петр 1945 г. р. не выходит на связь. Его ищет Яковлева Тамара.
Молочникову Юлию 1983 г. р. ищет Борщевская Людмила. «Ищу свою лучшую подругу. Последнее письмо было в 1992 году».
Смирнова Владимира 1957 г. р. ищет Ермакова Нина. «На связь не выходит с 2012 года. Его видели в пригороде Юрмалы, где он работал на стройке».
Ткаченко Виктора 1951 г. р. ищет Зайкова Галина. «Потеряла связь с братом. Последний раз общались в 1993 году».
Пасюк Алексей 1979 г. р., вас ищет Чудиловский Виктор. «Его отец развелся и уехал. Алексей остался с мамой в Юрмале».
Карычева Рахимчана 1926 г. р. и его семью ищет сестра - Карычева Майя.
Шевцова Виктора 1939 г. р. ищет Тверитина Ида. «Ищу друга юности. Хочу попросить прощения за ошибки молодости».
Старжинского Михаила 1958 г. р. его ищет Старжинский Евгений. «Ищу сына. Последная встреча была в 1997 году».
Ладысь Мария ищет подругу юности Мирдзу Васк и ее сестру - Астру Васк.
Закиса Эдуарда 1959 г. р. ищет Людмила Сергеенко. «Ищу своего отца».
Цериня Дайна ищет своих родственников - Цериню Гиту и других.
Надеина Галина ищет Янсонса Алберта-Яниса 1943 г. р.
Своего сослуживца Спрутса Юрия 1961 г. р. ищет Дмитрович Александр.
Дундина Сергея 1959 г. р. ищет мать - Дундина Феодосия.
Кучко Чеслав ищет армейского друга Станкевича Дайниса, 1957 г. р.
Андрис Паладий, вас ищут! «Ищу своего отца и брата», - пишет Яна Паладий.
Если вам известно, где находятся люди, которых потеряли их родные и друзья, или, возможно, вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы «Жди меня» в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.