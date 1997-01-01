Их ищут родные и друзья: новый список «Жди меня» в Латвии с ФОТО!

При посредничестве передачи «Жди меня» своих родных и друзей, которые могут находиться на территории Латвии, ищут их близкие и знакомые.

Герасимовича Александра 1951 г. р. ищет брат - Герасимович Павел. «Последний звонок от брата был осенью 2004 года». Также его ищет Бакун Наталья.

FOTO: пресс-фото

Полячик Эмилию 1936 г. р. ищет Варыгина Валентина. «Ищу свою родственницу и ее детей. Хочу найти всех родственников и общаться с ними. Последняя встреча была в 1978 году».

FOTO: пресс-фото

Воронкова Лилия ищет племянницу, дочь своего брата - Матусевича Александра. «На фото мой брат».

FOTO: пресс-фото

Мицик Петр 1945 г. р. не выходит на связь. Его ищет Яковлева Тамара.

FOTO: пресс-фото

Молочникову Юлию 1983 г. р. ищет Борщевская Людмила. «Ищу свою лучшую подругу. Последнее письмо было в 1992 году».

FOTO: пресс-фото

Смирнова Владимира 1957 г. р. ищет Ермакова Нина. «На связь не выходит с 2012 года. Его видели в пригороде Юрмалы, где он работал на стройке».

FOTO: пресс-фото

Ткаченко Виктора 1951 г. р. ищет Зайкова Галина. «Потеряла связь с братом. Последний раз общались в 1993 году».

FOTO: пресс-фото

Пасюк Алексей 1979 г. р., вас ищет Чудиловский Виктор. «Его отец развелся и уехал. Алексей остался с мамой в Юрмале».

FOTO: пресс-фото

Карычева Рахимчана 1926 г. р. и его семью ищет сестра - Карычева Майя.

FOTO: пресс-фото

Шевцова Виктора 1939 г. р. ищет Тверитина Ида. «Ищу друга юности. Хочу попросить прощения за ошибки молодости».

FOTO: пресс-фото

Старжинского Михаила 1958 г. р. его ищет Старжинский Евгений. «Ищу сына. Последная встреча была в 1997 году».

FOTO: пресс-фото

Ладысь Мария ищет подругу юности Мирдзу Васк и ее сестру - Астру Васк.

FOTO: пресс-фото

Закиса Эдуарда 1959 г. р. ищет Людмила Сергеенко. «Ищу своего отца».

FOTO: пресс-фото

Цериня Дайна ищет своих родственников - Цериню Гиту и других.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Надеина Галина ищет Янсонса Алберта-Яниса 1943 г. р.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Своего сослуживца Спрутса Юрия 1961 г. р. ищет Дмитрович Александр.

FOTO: пресс-фото

Дундина Сергея 1959 г. р. ищет мать - Дундина Феодосия.

FOTO: пресс-фото

Кучко Чеслав ищет армейского друга Станкевича Дайниса, 1957 г. р.

FOTO: пресс-фото

Андрис Паладий, вас ищут! «Ищу своего отца и брата», - пишет Яна Паладий.

FOTO: пресс-фото

Если вам известно, где находятся люди, которых потеряли их родные и друзья, или, возможно, вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы «Жди меня» в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.