Это страшно! Турист из Британии умер в больнице Египта из-за нехватки денег на лечение

Британский турист скончался в больнице популярного среди россиян египетского курорта Хургада из-за того, что ему не хватило денег на лечение. Врачи отключили пациента от аппаратов искусственной жизнедеятельности, и тот умер из-за отказа почек.

Британский турист Эдриан Кинг, судя по всему, совершил роковую ошибку при покупке медицинской страховки к своей туристической путевке, которой он воспользовался для поездки на египетский курорт Хургада. Во время прогулки по местной пустыне 39-летний мужчина почувствовал себя плохо, и был госпитализирован.

В Египте он находился со своей подругой, и резкое ухудшение здоровья у Эдриана возникло во время поездки по пустыне на верблюдах.

В больнице врачи диагностировали у него отказ почек, и тут же выяснилось, что у мужчины нет нормальной медицинской страховки, а за лечение необходимо платить.

Эдриан впал в кому, он был подключён к аппаратам искусственной жизнедеятельности, а срочно прилетевшему из Англии отцу предложили перечислить на счет одной из египетских больниц 7 000 фунтов.

Таких денег у родных пациента не нашлось, и врачи отключили Кинга от всех аппаратов, после чего он почти сразу скончался.

Сейчас родные умершего британского туриста с возмущением рассказывают, что

страховка у Эдриана имелась, но по каким-то причинам она была признана негодной.

При этом отец умершего заявил, что ровно 50 раз общался с представителями британского консульства, но они так и не пришли на помощь его сыну.



Дальнейшее расследование показало, что при получении страховки Эдриан Кинг скрыл от страховой компании информацию о том, что два года тому назад он был госпитализирован с перитонитом - бактериальной инфекцией желудка. Из-за этого страховку аннулировали.

Отец Эдриана рассказал о своем ужасе, когда к нему пришёл египетский врач и заявил: «Или вы платите деньги, или я отключаю аппараты».

Папа пациента попросил подождать, пока он найдет необходимую сумму, но врач не пожелал этого делать, он зашёл в палату к пациенту и начал отключение оборудования.