Принц Гарри угостил бесплатными обедами школьников

Несмотря на подготовку к свадьбе, принц Гарри не оставляет свои королевские обязанности. Так, на прошлой неделе он встретился с детьми одной из лондонских школ в рамках благотворительной кампании «Fit and Fed», цель которой - обеспечить учеников бесплатными обедами, сообщает harpersbazaar.com.

В течение дня принц принял участие в разных мероприятиях и помогал везде, где только требовалось.

Во время экскурсии принц Гарри показал себя опытным игроком в хоккей.

FOTO: AFP/ LETA

Он с удовольствием играл с детьми и занимался вместе с ними физкультурой. И даже подавал школьникам обеды с видом бывалого повара.

FOTO: AFP

Было очевидно, что принц наслаждается общением с детьми.

FOTO: AFP/ LETA

В рамках первой кампании «Fit and Fed» было подано 84 682 обедов и закусок детям по всей Великобритании.