Эксперты утверждают, что Меган Маркл доминирует в отношениях с принцем Гарри

С тех пор как стало известно о том, что Меган Маркл станет частью семьи Виндзоров, ее поведение комментируют специалисты всех мастей. На этот раз о чертах характера будущей жены принца Гарри поведал британский хиромант.

С конца прошлого года к Меган Маркл приковано внимание чуть ли не половины земного шара. Всем интересны прошлое невесты принца Гарри, есть ли скелеты в ее шкафу, да и вообще, что же именно в ней привлекло одного из самых завидных женихов Англии.

На этот вопрос пытаются ответить психологи, физиогномисты и хироманты, которые с завидной регулярностью комментируют поведение бывшей актрисы, ее прическу, аутфиты, аксессуары и многое другое.

На этот раз за дело взялся английский хиромант Джонни Финчем, который побеседовал с журналистами британского портала The Sun.

Посмотрев на ладонь Меган на большинстве снимков, он пришел к выводу, что девушка просто обожает все контролировать.

Дело в том, что

линии сердца и головы у Маркл сливаются в одну — линию Обезьяны или Симиан, что встречается лишь у 1% населения планеты. Это признак внутреннего напряжения и накала страстей, постоянного беспокойства и порывистости.

Кроме того, по мнению эксперта, бывшая актриса — очень властный человек и использует свое обаяние, чтобы получить то, что хочет.

Финчем утверждает, что Меган доминирует над Гарри, а в будущем, возможно, ее контроль над супругом будет носить репрессивный характер.





