Причуды беременных? Кейт Миддлтон сделала татуировку

Кейт Миддлтон станет мамой в третий раз всего через два месяца. Но несмотря на поздний срок беременности, герцогиня Кембриджская не спешит в декретный отпуск. 21 февраля Кэтрин вместе с супругом, принцем Уильямом, с официальном визитом прибыла в графство Тайн и Уир, в город Сандерленд. Во время этой поездки герцогиня решилась на тату.

Похоже, третья беременность дается Кейт Миддлтон легче предыдущих. В апреле этого года она родит мужу третьего малыша, но в декрет до сих пор не ушла.

На днях герцог и герцогиня Кембриджские побывали в городе Сандерленде, где посетили местную пожарную станцию, которая недавно была переделана в музыкальный и художественный центр для детей и подростков.

Судя по свежим снимкам, Кэтрин пребывала в прекрасном расположении духа.

Герцогиня даже попросила одну из присутствующих девушек «набить» ей татуировку.

Конечно же, в настоящий салон супруга принца Уильяма не отправилась — ей нанесли временный узор хной.

Результатом Кейт Миддлтон осталась полностью довольна, хотя и поинтересовалась, как тату будет сходить и когда полностью исчезнет. Также герцогиня попросила девочек упаковку бинди для двухлетней принцессы Шарлотты.

На мероприятии Кэтрин появилась в черном платье с ярким принтом от Seraphine, которое уже раскуплено в интернет-магазине марки. Сверху она надела темно-зеленое пальто с крупными металлическими пуговицами Dolce&Gabbana.

День оказался очень насыщенным: Кейт и Уильям успели побывать и на стройке.

Супруги узнали о том, какими темпами идет возведение моста над рекой Уир, который должен начать функционировать уже весной этого года.





