Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 февраля по 4 марта

Прогноз известной телеведущей и астролога на грядущую неделю поможет вам настроиться на достижение успеха и избежать неприятностей. У всех нас есть повод для радости: на этой неделе начинается весна, время магическое и мощное в энергетическом плане.

Это последняя неделя, когда все планеты будут двигаться в прямом направлении. Воспользуйтесь положительным моментом, когда Солнце и все планеты будут абсолютно стабильными, неурядиц и проблем в жизни ждать не стоит. Лучше правильно начать движение к своим целям — плавно, без агрессии, без чрезмерных эмоций. Это будет прекрасная неделя для нахождения точки опоры. Каждый знак Зодиака сможет нащупать твердую почву. Единственное, что отличает каждого из нас — это количесвто усилий, которые нужно будет приложить. Кому-то повезет больше, а кому-то меньше.

Овен

Луна будет меняться почти каждый день. Это значит, что вы будете в ее власти всю неделю. Начиная с понедельника она будет постоянно ослаблять свою хватку. К концу недели количество внутренних проблем у Овнов станет минимальным. Чтобы не упустить свои возможности, нужно будет стать как можно более честными по отношению к себе. Расставьте приоритеты согласно последним тенденциям.

Солнце стабильно в Рыбах, поэтому самореализоваться будет гораздо проще на этой неделе. Не будет никаких резких повышений или понижений в эмоциях.

Стабильность данного периода просто поражает. Конечно, есть небольшой риск, что что-то пойдет не так. Вероятность появления проблем в любовной сфере будет невысокой, но лучше быть начеку в течение всей недели.

Телец

Тельцам придется смириться с тем, что творческий настрой не будет приходить всю неделю, хотя, с другой стороны, это тоже не всегда плохо. Вам нужно как можно больше времени уделить работе над собой. Только тогда удача в любви, в самой главной сфере, будет с вами.

Это хорошее время для посещения врача, для покупки новых вещей, изменения имиджа. Можно посетить другой город, если будет желание.

Стабильность всех планет для Тельцов всегда большая радость. Отсутствие ретроградных планет — это огромный плюс для вас. Можно смело планировать дела на будущее, пока для этого есть соответствующее время. У вас получится расставить все точки над «i» на этой неделе, потому что всё указывает на то, что вы будете окружены успехом.

Близнецы

Близнецам придется постараться не уповать на предчувствия и на приметы. Главное — это оставаться самими собой в любой ситуации. Никто не сможет помешать вам, потому что вы будете надежно защищены своими собственными правилами. На этой неделе возможно усиление обид со стороны близких людей, а также коллег, друзей, знакомых.

Постарайтесь не делать ничего, что могло бы расстроить тех, кем вы дорожите.

Что бы ни случилось сейчас, вам лучше оставаться на определенной дистанции от негатива, который может вылиться на вас. Солнце все еще стабильно, так что ваши комплексы далеко не уйдут. Вам нужно будет справиться с ними. Не бойтесь ничего — вы сможете сделать всё, что хотели. Удача на вашей стороне.

Рак

Вам удастся на этой неделе сохранить финансы, но сохранить любовь будет значительно труднее. Дело в том, что

люди будут стараться держать дистанцию, заметив негативные черты вашего характера.

Это произойдет из-за нейтрального Марса, который сможет спровоцировать вас на отрицательные поступки. Вы будете более агрессивными и грубыми в эти семь дней. Сам факт того, что все планеты будут стабильными, для вас не окажется слишком позитивным, так как этого будет недостаточно, чтобы выйти на новый уровень в отношениях или в своих стремлениях стать лучше. Дело в том, что вы можете потерять самих себя и упустить нить, которая вела вас к успеху ранее. Стремитесь к спокойствию, но не позволяйте себе погрязнуть в рутине.

Лев

Пришло время навестить родных и близких, а также друзей. Постарайтесь провести эту неделю с максимальной производительностью в делах, сближающих вас с теми, кого вы любите и уважаете.

Не кормите никого «завтраками» — делайте все ровно в тот момент, когда вы чувствуете нужду в выполнении того или иного задания.

Живите по правилу «если хочешь — бери». Главное — не перегибать палку, потому что Солнце недостаточно сильное, чтобы защитить вас от негативного влияния общества и вас самих. Вам стоит понять одну важную вещь — ваше здоровье и удача зависят сейчас только от вас, а также от отношениях к жизни в целом. Начинается весна, а вместе с ней начинается повышение энергетики. У вас этот всплеск может пойти по неверному пути. Контролируйте свои эмоции.

Дева

Для привлечения любви в начале весеннего периода вам потребуется немного больше, чем просто знакомства и хорошее настроение. Вам нужно будет прочувствовать эту энергетику всей душой. Постарайтесь понять свое место в этом мире и определиться с самыми главными целями в жизни. Возможно, сейчас придется много работать над собой и над мировосприятием.

В любви важно понять свои истинные цели. Что касается дел, финансов и работы, то тут Девам улыбнется удача,

потому что Марс будет стабилен. С другой стороны, Меркурий, один из ваших главных покровителей, будет слабым, как и ранее. Это означает, что следует избегать нахождения в местах большого скопления людей. Постарайтесь самостоятельно решать все свои проблемы, ведь каждая из них является лишь частью вашей жизни. Не впутывайте сюда других.

Весы

На этой неделе у вас будут предчувствия, которые могут сбыться. Это Венера поможет вам таким образом избежать опасных ситуаций. Шестое чувство будет очень обострено в ближайшие семь-девять дней. Сложно сказать, какие из дней в промежутке между 26 февраля и 4 марта будут самыми удачными для вас. Не стоит оценивать эту неделю как хорошую или плохую, удачную или неудачную. Используйте момент, чтобы избавиться от чего-то ненужного или достичь новых высот. В любви и делах подход будет похожим.

Нужно стремиться к наблюдению без резких действий. Как только вы поймете, что можно действовать, берите своё и скрывайтесь снова в тень.

Это напоминает тактику хищника, который осторожно выслеживает свою жертву. Будьте такими же. Не рвитесь доказывать или показывать что-то другим людям.

Скорпион

Скорпионам нужно будет как можно более осторожно общаться с людьми из-за развитой эмпатии. Ваша чувствительность будет повышенной в начале недели из-за активной Луны. Особенно актуально все это будет в понедельник, когда Луна окажется в Знаке Рака. Следующие два дня пройдут уже под эгидой Знака Льва. Вам будет гораздо проще оценивать ситуацию здраво. Далее пойдет этап нейтральной Луны в Деве и Весах, так что снова придется сдерживать свое безрассудство.

Эмпатия будет работать и в положительную сторону, ведь вам удастся понять, кто из вашего окружения что-то недоговаривает или действует против вас.

Марс в Стрельце будет стабильным все время. Это очень хорошая новость, равно как и новость о том, что ни одна планета не станет ретроградной. Сохраняйте желание двигаться вперед. У вас все получится.

Стрелец

Стрельцам невероятное спокойствие планет и Солнца сулит энергетический подъем. Ваше настроение будет медленно подниматься вверх с понедельника по самое воскресенье.

Конец недели станет для вас временем удачи и хорошего настроения,

так что постарайтесь как следует поработать, разрешить все свои самые важные проблемы и перестать бояться того, чего не следует. В плане страхов у вас может появиться несколько новых аспектов, которым стоит уделить особое внимание. Возможно, вы будете бояться проверок на прочность. Не стоит уходить от этого, потому что люди, которые вас окружают, смогут увидеть всю силу вашего характера. Не отступайте назад при виде проблем — идите им навстречу, чтобы это походило на активную защиту. Звезды и планеты на вашей стороне.

Козерог

Встречайте неурядицы с чувством юмора, которое поможет вам сохранить свою удачу. Рядом пусть останутся только те, кому вы реально доверяете. Остальные люди должны заслужить ваше доверие.

Покровительствуйте слабым и защищайте их, чтобы в будущем они смогли отплатить вам тем же.

Не стоит ставить себя выше остальных, а также идти по головам к намеченным целям. В конце недели Луна станет сильнее, поэтому придется довериться здравому смыслу. В начале недели опасность будет немного меньшей, но все советы останутся для вас актуальными. Боритесь за свое будущее, не забывая о том, что некоторым людям может потребоваться срочная помощь. Идя на жертвы, вы пойдете не по минному полю, а по тропе счастья и фортуны.

Водолей

Вселенная напомнит на этой неделе вам про принцип бумеранга, если вы решите, что можно обижать людей безнаказанно. Если вы пойдете по пути наименьшего сопротивления, то вам придется столкнуться с определенными последствиями. Берите на себя ответственность за свои поступки, иначе вас могут перестать уважать близкие люди. Это будет прекрасное время для дорогостоящих приобретений, для изменения имиджа и смены обстановки.

Можно в начале марта и конце февраля смело отправляться в путешествия, уходить в отпуск, искать новые увлечения.

Единственное, что звезды и планеты точно запрещают — это идти на поводу у своих пороков и слабостей. Дело в том, что они могут захватить вас полностью, поэтому осторожность прежде всего.

Рыбы

Эгоизм в любви и по отношению ко всем, кто вас окружает, — это не лучший способ сделать грядущую неделю удачной.

Звезды ждут от вас полной самоотдачи и самопожертвования. Это самое лучшее, что может произойти с вами сейчас.

Не гонитесь за хорошими результатами на работе. Старайтесь показывать всем свою готовность прийти на помощь. В любви тоже лучше работать в команде. Если вы постараетесь перетянуть одеяло на свою сторону, то Вселенная покажет вам, что это не самый лучший способ достижения успеха. Удача отвернется от любителей получать всё даром. Будьте готовы к тому, что всего придется добиваться упорным трудом и стараниями. Возможно, советы близких и знакомых людей окажутся полезными для вас.