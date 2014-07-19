Чем сегодня занимается наследница миллиардного состояния, младшая дочь Стива Джобса

В октябре 2011 года не стало основателя корпорации Apple Стива Джобса. У бизнесмена осталось четверо детей. Недавно внимание СМИ обратила на себя его младшая дочь, 19-летняя красавица Ив.

Шесть с половиной лет назад ушел из жизни один из самых богатых людей планеты Стив Джобс. Еще при жизни предприниматель говорил, что если кто и сможет возглавить основанную им компанию, так это будет его младшая дочь Ив.

Сегодня стройной блондинке с модельными данными 19 лет, и пока делами корпорации Apple она не занимается. В отличие от многих обеспеченных наследниц, Ив не пытается прославиться с помощью соцсетей. Как и у любого современного тинейджера, у нее есть аккаунт в Инстаграме, но он закрыт. Да и хвастаться Ив совсем не любит, хотя гордиться ей действительно есть чем.

I promise I'm holding the reins A post shared by Eve Jobs (@evecjobs) on Jul 8, 2016 at 4:28pm PDT

Уже не первый год девушка профессионально занимается конным спортом и добивается больших успехов на этом поприще.

В марте 2017-го, например, ей присудили звание «наездницы месяца». Да и вообще она неоднократно занимала призовые места на международных соревнованиях, на которых ей приходилось сражаться за первенство с серьезными конкурентками — дочерью Билла Гейтса Дженнифер и дочерью Брюса Спрингстина Джессикой.

It's been a fun week #Zone✖️ A post shared by Eve Jobs (@evecjobs) on Jul 18, 2014 at 7:35pm PDT

Чтобы студентка престижного Стэнфордского университета могла готовиться к конкурсам в комфортной обстановке, в 2016 году ее мама Лорен Пауэлл, вдова Стива Джобса, за 15 миллионов долларов приобрела ранчо во Флориде, на территории которого расположены конюшня и тренировочное поле.

Кстати, хобби Ив Джобс помогло ей устроить и личную жизнь.

Как сообщает издание Business Insider, сердце девушки покорил статный брюнет по имени Еухенио Гарза Перес, который много лет занимается конным спортом. Юноша тоже является студентом, правда, учится в одной из бизнес-школ Майами.

😈😈😈 A post shared by Eve Jobs (@evecjobs) on Jan 31, 2016 at 9:31pm PST

Напомним, что у покойного Стива Джобса осталось четверо детей. Его первая дочь Лиза родилась еще в конце 1970-х и молодой бизнесмен долгое время отказывался признавать ее. В 1991-м предприниматель женился на яркой блондинке Лорен Пауэлл, которая подарила ему троих детей — сына Рида и двух дочерей, Эрин и Ив.





