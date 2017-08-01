Любительница пластики увеличила ягодицы и пожалела

Британка Стар Делгайдис сделала операцию по увеличению ягодиц, стоимость которой составила 15 тысяч фунтов. В итоге, она никак не может свыкнуться с ощущениями, которые испытывает, когда садится. Женщина признается, что выбрала чересчур большие импланты. Об этом пишет Metro.

Известно, что британка сделала себе операцию в декабре прошлого года. При этом она заранее набрала 25 килограммов, чтобы позднее перекачать жир из других частей тела в ягодицы.

Однако после операции она стала испытывать дискомфорт и признается, что намерена избавиться от имплантов.

«Я чувствую, как они двигаются, и хотя мне нравится общий вид, я хочу избавиться от них», - заявила женщина.

Эта операция стала для женщины не первой. За последние десять лет она уже неоднократно ложилась под нож, корректируя форму груди, носа, и подвергаясь другим процедурам.

«Я продолжу поддерживать внешность ботоксом и филлерами, но больше никакого силикона», - отметила Стар Делгайдис.