СМИ: Принц Гарри пригласил на свадьбу двух своих экс-возлюбленных

В британские СМИ просочилась информация, что принц Гарри пригласил на их с Меган Маркл свадьбу своих экс-возлюбленных. Жених искренне считает, что невеста не будет против.

33-летний принц Гарри, чья свадьба с 36-летней Меган Маркл состоится 19 мая этого года, включил в список гостей двух своих экс-возлюбленных: 32-летнюю Челси Дэйви и 29-летнюю Крессиду Бонас.

С обеими девушками принца связывали серьезные отношения. Гарри и Челси, дочь влиятельного бизнесмена из Зимбабве, были вместе на протяжении семи лет.

Влюбленные несколько раз сходились и расходились.

Окончательный разрыв произошел в июле 2010-го. С моделью Крессидой Бонас принц Гарри встречался всего 2 года. Роман пары завершился в 2014-м.

Как сообщил Daily Mail источник, близкий к монаршей особе, после расставания с возлюбленными Гарри сохранил с ними дружеские отношения. Мол,

принц считает, что нет ничего страшного в том, чтобы пригласить девушек на свадьбу. Он уверен, что Меган также будет рада видеть Челси и Крессиду на бракосочетании.

Сама Меган не планирует приглашать на церемонию своего бывшего мужа, продюсера Тревора Энгельсона, с которым прожила в браке 2 года и развелась в 2013 году.

Возможно, одной из причин такого решения Маркл стало его желание снять телешоу о бывшей супруге. А может быть, экс-актриса просто считает, что прошлые отношения должны оставаться в прошлом.

Пока нам остается только догадываться, действительно ли своенравная Меган не имеет ничего против присутствия бывших подруг своего жениха на церемонии, и ждать фотографий с торжества, до которого осталось не так уж много времени.