Гороскоп Василисы Володиной на март

Советы известной телеведущей и астролога помогут вам правильно спланировать дела на март. Ведь как говорится, предупрежден — значит вооружен. Оптимизм и чувство юмора помогут вам сгладить острые углы, пережить неурядицы, которые принесет ретроградность Юпитера и Меркурия, и настроиться на лучшее.

Овен

Главное, чтобы любимый человек был рядом с вами в марте. Если вы пока одиноки, то найдете утешение и положительные эмоции в любимом хобби. Если и его нет, то нужно что-то срочно менять в жизни. Пришла пора отпустить все лишнее. Солнце поможет вам это сделать на протяжении всего месяца. Оно станет невероятно сильным 20 марта, что сделает конец месяца отличным для проявления индивидуальности и понимания своего места в мире.

С 23 марта ввиду ретроградности Меркурия можно смело приукрашивать некоторые факты, чтобы добиваться своего.

Это не значит, что обманом нужно стараться завоевать расположение людей, но правда может вам дорого стоить. Юпитер же с 9 числа тоже начнет двигаться назад. Это значит, что нужно будет довольствоваться малым.

Телец

Юпитер действует против вашего самоутверждения в обществе, поэтому не стоит рваться побеждать во всём подряд. Лучше занять позицию наблюдателя. Обратное движение Меркурия означает, что пришла пора побыть в уединении. Будет развита эмпатия, но сострадание окажет негативное влияние на настроение и удачу.

Этот месяц можно считать чем-то вроде эмоциональной перестройки для Тельцов. Не стоит знакомиться с людьми — постарайтесь больше думать о том, что у вас есть в жизни.

Не пытайтесь срывать подарки с воображаемой елки, потому что сейчас за все придется платить. Зато есть шанс обрести смысл жизни и понять суть происходящего.

Близнецы

Близнецам нужно будет показать самим себе и окружающим людям, что у них все продумано, все под контролем. Меркурий 6 марта станет сильнее, поэтому в сложных ситуациях удача вас будет выручать. С 23 числа планета станет ретроградной, что говорит о необходимости приостановить обучение, получение знаний. Конец марта — время, когда теоретические знания не помогут вам ничем.

Обратите внимание на мудрость и жизненный опыт окружающих. Слушайте советы близких и друзей, чтобы не погрязнуть в проблемах по самую голову.

Ретроградный Юпитер в Скорпионе с 9 марта будет означать, что ваша неугомонность и динамика станут помогать вам в любви и финансах. В каждой сфере жизни вам нужно будет идти только вперед. Это будет время энергетического подъема.

Рак

Ваши предчувствия будут сбываться с высокой вероятностью. Дело в том, что шестое чувство обострится из-за ретроградности Юпитера. Точнее, обострится ваше желание слушать свое сердце, которое вас редко обманывает. Ретроградный Меркурий почти никак не отразится на вашей удаче. Но с 23 марта вам стоит начать отдавать долги.

В любви наступит не самый удачный период. Возможны измены, ревность и ссоры. Некоторым из вас удастся совладать с собой, оставив позади сомнения в партнере,

но многим придется столкнуться с собственной упрямостью. Проблем добавит еще и слабая Луна в начале месяца, из-за которой расстановка приоритетов пройдет не самым лучшим образом.

Лев

Привлечение любви станет важной целью в марте. В конце месяца из-за начала ретроградного движения Меркурия вы можете почувствовать себя одиноко. Но вам потребуется поддержка извне. Постарайтесь не знакомиться со всеми подряд, а сфокусировать свое внимание на людях, которые уже есть в вашей жизни. Это прекрасное время для романтики, но не для флирта.

В марте не стоит искать признания и делать всё так, как хотят того другие люди. Действуйте по вдохновению, основываясь на своих конкретных задачах и планах.

Кстати, о планах — лучше не увлекаться планированием, потому что есть риск, что все пойдет не так, как хотелось бы.

Дева

Научитесь доверять внутреннему голосу. В начале месяца коллективный труд, романтика и поиск любви будут актуальными занятиями. В конце месяца лучше побыть в одиночестве и не гнаться за тем, чтобы найти кого-то себе в пару.

Работать в конце месяца лучше над вопросами и задачами, не требующими никаких специальных навыков и больших затрат времени.

Обратное движение Юпитера окажет на вас положительное влияние, потому что хитрость может спасти вас от фиаско в некоторых ситуациях. Придется пойти на некоторые жертвы. После 7 марта, когда Венера станет слабой, вы сможете восполнить свои запасы энергии и превзойти все свои ожидания в деловой сфере или в любви.

Весы

Сохранить любовь и успех в делах в марте будет сложно. К сожалению, ваш главный наставник в лице Венеры угаснет из-за перехода в Знак Овна 7 марта.

До 17 марта у вас будут шансы оставить все, как есть, или даже улучшить свое положение,

но потом ваш враг в лице Марса станет сильнее и его деструктивный характер будет весьма ощутим.

Ретроградные же планеты не будут слишком сильно влиять нас. Тем не менее, они внесут свои нотки в вашу жизнь. Меркурий будет двигаться назад и желать вашей отстраненности, но в марте это может пойти вам на пользу. Юпитер же заберет последнюю надежду на шестое чувство. Слушать свое сердце в марте не желательно.

Скорпион

Скорпионам предстоит прожить довольно непростой месяц.

Март станет для вас временем проверок на прочность. Это трудный месяц для вас в любом плане,

причем проблема заключается не только ретроградности Юпитера и Меркурия, но и в положении других планет и Луны.

Меркурий начнет двигаться назад 23 числа в Овне. В этом Знаке он пробудет почти все дни марта. Это значит, что проблемы стабильно будут посещать вас день ото дня. Юпитер же своим обратным движением заставит удачу отвернуться от вас в сфере самореализации. На работе трудности будут нормой. Ваши сомнения в себе станут причиной большинства проблем.

Стрелец

Стрельцам нужно будет в марте совершить решающий рывок навстречу успеху в любви и финансах. Что касается здоровья, то тут ничто не будет мешать вашему триумфу. Это время прекрасно подойдет для смены обстановки и для осознания своего места в мире. Стоит правильно оценить свои возможности, чтобы не переусердствовать, ведь рискованные мероприятия не пойдут вам на пользу.

Уверенность в себе должна стать вашим главным оружием. Март будет очень непростым для понимания месяцем.

Решить все проблемы поможет правильное планирование. Только так вы сможете вырваться из замкнутого круга возможных неурядиц.

Козерог

Козерогам нужно больше времени уделять повышению настроения. В противном случае неурядицы будут брать над вами верх в любой ситуации. Из-за слабой Венеры после 7 марта снизится ваша физическая активность. Желание работать пропадет, а вместе с ним снизится и сексуальное влечение. С 23 марта ситуация стабилизируется. Вы сможете забыть свои проблемы и настроиться на нужный лад.

Счастье для вас будет в мелочах, а не в стремлении к глобальным целям. Ставьте перед собой посильные задачи, тогда все будет получаться.

Словом, не гонитесь за журавлем, если синица будет уже в руке. Скромность — ваше главное оружие в борьбе с соблазнами.

Водолей

Водолеям нужно остерегаться энергетических вампиров и людей, которые могут предать. Таковых будет немало, поскольку в вас многие увидят соперника, врага. Так будет «шутить» Меркурий, который станет опаснее 23 числа из-за начала периода ретроградности.

Юпитер же может уничтожить вашу веру в чудеса и в удачу. Лучший совет для вас в таком случае —

продолжайте верить в силу фортуны и силу мысли. Вам нужно больше времени проводить в процессе поиска вдохновения.

Творческий подход в делах и любовных, и финансовых может оказаться весьма продуктивным.

Рыбы

Рыбам стоит абстрагироваться от мнения окружающих людей, научиться воспринимать критику без нервов и негатива.

Старайтесь следовать правилам, установленным обществом. Авантюризм тоже лучше оставить до апреля.

Ретроградный Юпитер заставит вас переживать из-за мелочей.

С 23 марта вам стоит больше ценить моменты уединения, которые помогут настроиться на творческий лад. Особенно хорошо это будет для тех из вас, кто трудится в творческой сфере. В делах любовных лучше сильно не экспериментировать. Дайте возможность своей второй половинке показать себя — не разрывайте отношения, если не уверены в необходимости такого шага.