Полнолуние 2 марта 2018 года: опасности на каждом шагу!

В марте нас ожидает ранее полнолуние. Этот день в лунном календаре называют днем искушений, и это не случайно. Опасности будут подстерегать на каждом шагу, но лунный календарь подскажет, как их избежать.

Март начнется с полнолуния. С точки зрения энергетики это довольно рискованно, но опасности будут, скорее, иллюзорны, чем реальны. Мартовское полнолуние пройдет в созвездии Девы. Это значит, что

привыкших находиться в хаосе и действовать по вдохновению ожидает резкий удар негативного воздействия. Луна в Деве наделяет людей обостренной восприимчивостью и эмоциональностью.

В то же время многие не до конца смогут понять свои настоящие чувства и эмоции, что введет в заблуждение всех. Это будет довольно сложный для понимания день, в котором каждый столкнется с неблагоприятными внешними условиями.

Финансы и карьера 2 марта

В пятницу 2 марта работу большинства людей можно будет охарактеризовать как «много шума без результата».

Несмотря на трудоголизм, которым всех заразит влияние Девы, суета, неконструктивные решения, неспособность критически посмотреть на результаты и оценить риски отрицательно скажутся на работе.

В связи с этим люди будут раздражительны, нервны, начнут еще глубже зарываться в работу и агрессивно вести себя по отношению к окружающим.

В это полнолуние прибавляются исключительно проблемы, а не деньги, успех и удача. Так что нужно адекватно оценивать свои возможности и не пытаться сделать больше, чем возможно.

Помимо этого, 2 марта остро встанет вопрос о справедливости и честности. Симбиоз Луны и Девы всегда требует этого от людей, поэтому будьте готовы к тому, что окружающие могут указать на ваши «проколы», причем эта, казалось бы, конструктивная критика затронет внутренние проблемы. Многие люди могут прийти в ярость, ведь сложится впечатление, что все сделано на «отлично», и поэтому подобные высказывания покажутся несправедливыми. Астрологи рекомендуют посмотреть на ситуацию глазами стороннего наблюдателя: не вините других людей, сегодня они будут импульсивны и ненадежны.

Жители Земли наблюдали редкое полнолуние:

Любовь и отношения в полнолуние

Люди будут готовы помочь вам, правда, их попытки на первый взгляд могут показаться враждебными. В это полнолуние окружающие будут настроены критично, эгоистично, но абсолютно дружелюбно.

В людях стоит видеть их лучшие стороны. Даже за резкими замечаниями и выпадами в ваш адрес 2 марта будет скрываться желание помочь ближнему и улучшить другого.

Дева — это знак верности, стабильности, прочности. Все эти качества в полнолуние будут возведены в абсолют. 2 марта у вас есть все шансы зарекомендовать себя как верного супруга, идеальную спутницу и авторитетного человека. В дни воздействия Девы люди притягиваются друг другу как магнитом, а значит, в любви и общественной жизни все будет развиваться очень хорошо.

Суперлуние:

Настроение и здоровье в мартовское полнолуние

Полнолуние в Деве — это источник бесконтрольной энергии, поэтому ближе к вечеру возможны резкие головные боли, общее недомогание, обострение хронических заболеваний и душевных расстройств. В этот день вам может показаться, будто весь мир взял и настроился против вас. На самом деле это будет обманчивое представление о реальности, вам просто нужно будет пересилить себя, посмотреть на мир и увидеть, что за негативом всегда прячется что-то позитивное.

Желание изменить другого человека, указав на его ошибки, будет сильнее, чем желание изменить свою жизнь.

Влияние Девы взывает к милосердию, мягкости и жертвенности. Вот только подобные жертвы не будут оценены по достоинству. Полезно время от времени ограничивать свой альтруизм.

Астрологи рекомендуют уделять больше времени себе, своей жизни и своему душевному состоянию, заниматься саморазвитием.

Законы Вселенной в дни полнолуния обретают большую значимость для всех. Грядущее полнолуние поможет вам посмотреть сквозь себя, сквозь людей и обстоятельства. Это может вызвать разочарование в жизни или в себе. Но не стоит идти на поводу у эмоций. Трудности будут преследовать вас лишь в том случае, если вы утратите веру в себя.