Звездный адвокат Добровинский: о женщинах, феминизме, браке и секс-революции

Любимый адвокат российских знаменитостей Александр Добровинский – настоящий человек-оркестр. Открыл адвокатское бюро в Лондоне, выиграл чемпионат России по гольфу, собрал уникальную коллекцию произведений искусства XX века, основал интеллектуальный дискуссионный клуб «Табу». А еще он пишет рассказы, издает монографии по искусству и запускает собственную линию очков. Русский TVNET встретился с Александром Добровинским в Юрмале перед его кинолекторием о супружеской жизни. И поговорил на всегда актуальную тему взаимоотношений полов.

– Вы приехали к нам с кинолекторием на тему взаимоотношений полов. Почему выбрали именно эту тему?

– Потому что увлекаюсь психологией и ни в грош не ствавлю большинство психологов и их теорий, которые популярны сегодня.

Я пришел к выводу, что говорить о себе значительно сложнее, чем о других. А как говорить о других, когда не знаешь, что у них на уме?

Когда ко мне приходят люди, которые хотят развестись, и начинают рассказывать о партнере, с которым расстались, я говорю им: «Это потрясающая история, но вы же не звали меня третьим в свой дом, я не могу узнать, что было на самом деле».

У каждого из супругов всегда есть своя версия.

В интеллектуальном клубе «Табу» мы выбираем потрясающие фильмы об отношениях, на примере которых можно заводить дискуссии. У нас нет табуированных тем. В Юрмалу я привез шедевр 1963 года «Супружеская жизнь». В первой серии своим видением отношений делится муж, во второй – жена. И версии разные. Мы пытаемся понять, кто прав, кто виноват, увидеть суть вопроса.

– Одна из ваших специализаций — разводы. Вы могли бы назвать основные причины разводов в России?

– Я вывел для себя формулу: люди женятся, потому что они не понимают друг друга. Им только кажется, что они понимают характер партнера, его мотивы. И самое смешное, что разводятся по той же причине непонимания.

Удачные браки – те, где партнеры находят компромисс. Мы живем в период, когда найти компромисс очень сложно, и никто его не хочет искать. Каждый хочет остоять свою точку зрения.

– Но люди постоянно идут на компромиссы – на работе, в социуме...

– Наше эго находит выход дома среди близких. Мы же не пошлем далеко незнакомца, к нему мы обратимся вежливо. А близких направляем в такие места, что ахнуть можно.

– Что вы думаете о брачных контрактах? Рекомендуете парам их заключать?

– Контракт укрепляет союз, а в случае развода помогает сохранить хорошие отношения. Все, что заработано в период брака, делится пополам. Если партнер готов подписать такой контракт –

это очень хорошая лакмусовая бумажка. Люди думают, что с ними будет, когда им вдвоем станет плохо. А если партнеру все равно, что будет, стоит задуматься, с тем ли человеком связываешь жизнь.

– Вы можете сказать, что научились лучше понимать женщин с годами?

– Нет. В ту секунду, когда кто-то так скажет, считайте его сумасшедшим. Но в загадочности и заключается прелесть женщины...

– Вам удалось создать счастливую семью. Поделитесь вашим пониманием семейной гармонии.

– У нас патриархальная семья в плане распределения ответственности. У мужчины, по моему мнению, одна-единственная обязанность: он должен обеспечить жену и детей, не забывать, что он кормилец. А у женщины очень много обязанностей: она, даже если работает, должна содержать дом, куда уставшему мужчине будет приятно возвращаться после «войны» с работы. Она должна сделать так, чтобы мужа к ней тянуло, чтобы дети его радовали. Женщина занимается всеми главными вопросами: где будут учиться дети, куда поедут отдыхать и т. д.

У мужчины должно быть право вето: если что-то ему не нравится, он это скажет. Но в счастливой семье мужчина оставляет все на усмотрение женщины. И тогда все становится на свои места.

– По вашим наблюдениям, в России сейчас популярны идеи феминизма? Как воспринимают их женщины?

– Популярны. Но в России существует баланс: женщина, развиваясь и перенимая европейские взгляды, вместе с тем желает оставаться женщиной со всеми вытекающими подробностями. Идеи феминизма и шумиха с домогательствами в США и Западной Европе привели к дисбалансу в отношениях.

Я не понимаю, почему нельзя сказать женщине, что она красива и привлекательна. Это воспринимается как унижение, оскорбление. В России, к счастью, это не так.

Несколько лет назад ко мне приехала моя приятельница из Франции, которую я знаю тысячу лет. Мы пошли в ресторан, я взял ее шубу, чтобы помочь ей ее надеть. Так Патрисия стала вырывать у меня свою шубу, чтобы одеться самой. И вдруг начала плакать. Я спрашиваю: «Что случилось?». Она ответила: «У нас такое поведение считается оскорблением, намеком, что женщина – слабый пол». Она настолько отвыкла от знаков внимания. К счастью, в России до этого пока не дошло.

– Как меняются привычки российских дам из высшего общества? Они до сих пор склонны выставлять роскошь напоказ?

– Изменения коснулись, скорее, молодежи. Женщины от 30 лет и старше по-прежнему стремятся хорошо одеваться и выглядеть. Когда русские женщины в конце 80-х и начале 90-х начали одеваться вульгарно, как проститутки, я воспринимал это как катастрофу. Но сегодня эта тенденция ушла, женщины активно пользуются услугами стилистов.

– Вы славитесь своим стилем и любовью к красивой жизни. Меняются ли ваши представления о ней со временем?

– Скажу две вещи. Первое:

мы живем в мире, где только одно мерило успеха – это деньги. Они дают возможность для обмена на разные удовольствия. Ведь самое главное, чтобы человек жил в удовольствие, не доставляя неудовольствие другим,

не переступая закон. Второе: я никогда не следил за модой, носил то, что мне нравится. Нужно нравиться самому себе, утром посмотреть в зеркало и сказать: «Хороший парень!».

FOTO: пресс-фото

– Правда ли, что вы решили запустить свою линию очков?

– Да, недавно рискнул, продажи начнутся через несколько недель. Это уникальные очки, красивые, разноцветные, из рога индокитайского буйвола и из кости мамонта. Я сам очкарик.

В моем понимании очки – это не просто подспорье, но и эффектный аксессуар. Их могут носить и люди, у которых нет проблем со зрением, чтобы сменить имидж.

В моей линии будут очки вечерние, дневные, сексуальные, для бизнеса.

Я человек тщеславный и амбициозный, потому решил, что буду продавать свои очки в Нью-Йорке и Токио. Хочется завладеть миром.

– Вас не смущает, что у вас столько сильных конкурентов?

– Они выпускают приборы для смотрения. А я выпускаю имидж – это разные вещи.

– Какую эпоху в кино вы любите?

– Люблю 60-е годы и немного 70-е. Не очень люблю трагедии, я по натуре человек оптимистичный. Люблю мюзиклы, гротескные комедии и триллеры, думаю, что сделать хороший триллер сложнее, чем выбить слезу. Первое образование у меня ВГИКовское – я учился на экономическом, но ходил на лекции с будущими актерами.

– Современные фильмы смотрите?

– Конечно, когда попадаются хорошие. Но я считаю, что

мы живем в период отголосков прошлого – 20-30-х и 60-х годов ХХ века. После ничего нового не было изобретено. 60-е – последние годы, которые дали что-то новое в плане духовного и культурного роста.

Остальное – только перепевки и отголоски. Кстати, я был близко знаком с Бриджит Бардо. Я считаю, что она перевернула мир. В моем парижском ресторане она играла свадьбу, я читаю лекции о ней.

– В чем, по-вашему, заключался совершенный ею переворот?

– Она перевернула ментальность тем, что стала публично ненавидима. Она начала сниматься в конце 50-х, когда мир был патриархален. За то, что Бардо снялась в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину», в Италии ее закидали помидорами. И в родной Франции ее многие презирали. А на всемирной выставке в Бельгии на стенде Ватикана висел ее портрет из фильма с надписью «Анафема».

Своим сексуальным раскрепощением Бардо доказала миру свою правоту. Хиппи, битники, The Beatles и все остальные вышли из нее, как из гоголевской «Шинели». Кто в истории кино мог позволить себе такую свободу?

Пожалуй, только Марлен Дитрих. В меньшей степени Мэрилин Монро. А Бардо в открытую признавалась, с кем спит. Она сняла бюстгалтер в Сан-Тропе, закрыла соски двумя пробками из-под «пепси» и заявила: «Как хочу, так и буду делать». Ее поведение взорвало сознание.

– У вас столь богатая биография, наверняка в ней найдутся истории, которые вам бы хотелось экранизировать?

– Делюсь свежими новостями. На базе моих рассказов мы с моим приятелем, прекрасным драматургом и режиссером Александром Стефановичем, которого все знают как одного из мужей Аллы Пугачевой, написали пьесу «Ничего, кроме правды». Это милая комедия. Ее осталось немного отточить, и она пойдет в театрах Москвы.

Сейчас веду переговоры с американской компанией, которая хочет делать сериал по мотивам моего рассказа «13 ласточек и филин». В его основу легла реальная история.

Три года назад две дамы – психологи из Израиля – пригласили меня в поход по пустыне. Это был психологический тренинг с играми и препятствиями: участвовали 13 девушек и я.

Девушки задавали мне вопросы, которые стеснялись задать своим мужьям, любовникам. Я был в ответе за всех. И приключения, которые там происходили, описал в рассказе. Он был переведен на несколько языков, теперь им заинтересовались американцы!