8 Марта на Центральном рынке - Праздник цветов и вкусняшек для всех!

8 марта, в честь Международного женского дня, Рижский центральный рынок в сотрудничестве с LIVE RIGA впервые проведет «Рижский праздник цветов и сладостей» на площади Негю.

Посетители мероприятия смогут ознакомиться с новинками цветоводства, производителей сладостей и кондитерских изделий.

«Гвоздь» программы – бесплатный горячий «Рижский шоколадный напиток». Это будет подарок для всех женщин от известного шеф-повара Каспара Янсонса.

Бесплатная дегустация начнется в 13:00.

Также запланирован базарчик, который будет сопровождаться музыкальным представлением, развлекательными мероприятиями и дегустациями.

Полная программа праздника доступна здесь >>>