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8 Марта на Центральном рынке - Праздник цветов и вкусняшек для всех!

riga.lv
Фото: riga.lv/пресс-фото

8 марта, в честь Международного женского дня, Рижский центральный рынок в сотрудничестве с LIVE RIGA впервые проведет «Рижский праздник цветов и сладостей» на площади Негю.

Посетители мероприятия смогут ознакомиться с новинками цветоводства, производителей сладостей и кондитерских изделий.

«Гвоздь» программы – бесплатный горячий «Рижский шоколадный напиток». Это будет подарок для всех женщин от известного шеф-повара Каспара Янсонса.

Бесплатная дегустация начнется в 13:00.

Также запланирован базарчик, который будет сопровождаться музыкальным представлением, развлекательными мероприятиями и дегустациями.

Полная программа праздника доступна здесь >>>

FOTO: riga.lv/пресс-фото
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