Четверг, 8 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Вселенские проблемы женщин глазами латвийских мужчин

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Caro/Scanpix

8 Марта - отличный праздник весны и красоты. А самые красивые девушки и женщины, конечно же, живут в Латвии. Редакция Русского TVNET в этом даже не сомневается! Но не всегда нашим дамам хватает уверенности в себе, поэтому в Международный женский день мы опросили латвийских мужчин и попросили их рассказать, какие проблемы вселенского масштаба, как часто считают женщины, на самом деле не стоят и ломаного гроша. Главное ведь - быть настоящей и улыбаться, радоваться мелочам и не расстраиваться из-за проблем. Грусть проходит, а хорошие воспоминания остаются надолго. Путь так и будет! Дамы, с праздником!

1

Стрелка на колготках и чулках
2

Отколовшийся лак на ногтях
3

Отросшие корни и неудачная укладка
4

Целлюлит и другие изъяны фигуры
1 Комментарий