Вселенские проблемы женщин глазами латвийских мужчин

8 Марта - отличный праздник весны и красоты. А самые красивые девушки и женщины, конечно же, живут в Латвии. Редакция Русского TVNET в этом даже не сомневается! Но не всегда нашим дамам хватает уверенности в себе, поэтому в Международный женский день мы опросили латвийских мужчин и попросили их рассказать, какие проблемы вселенского масштаба, как часто считают женщины, на самом деле не стоят и ломаного гроша. Главное ведь - быть настоящей и улыбаться, радоваться мелочам и не расстраиваться из-за проблем. Грусть проходит, а хорошие воспоминания остаются надолго. Путь так и будет! Дамы, с праздником!