Мужчина, такой букет ты еще не дарил!

Как вы думаете, сколько мужчин озадачились сегодня вопросом выбора оригинального букета? Такого, чтобы исклчительно у нее одной? Мы, например, точно знаем, что лишь 50 женщин по всей Латвии получат в этот день невероятный букет веджи, гарантирующий вау-эффект у каждой. И знаете что: всего несколько таких букетов будут от мужчин, поделилась Саша Гордина из первой и единственной специализированной мастерской овощной флористики Veggie Bouquet Riga.

«Мужчины, мотайте на ус - мы любим все личное, неповторимое и только для нас одних. Именно тот факт, что вы задумались и нашли что-то особенное для нас, мы считаем поступком», - кокетливо рассказывает девушка.

FOTO: FB/Veggie Bouquet Riga

Александра Гордина представляет себя как овощной стилист, визажист и дизайнер в одном лице, превращающий деревенских сорванцов в красивых топ-моделей для подиумного показа.

FOTO: Veggie Bouquet Riga

Девушка загорелась идеей овощных и фруктовых композиций, просто наткнувшись однажды на красивое фото такого нетривиального букета в Интернете. Стала искать альтернативы в Риге, и оказалось, что их просто нет. Пришлось сделать самой, смеется Саша.

Ее первый овощной букет у получателя вызвал эффект взорвавшейся бомбы - удивление, восторг, желание сфотографироваться и подарить всем на свете такой же.

Так посыпались первые заказы, и из личного увлечения родился Veggie Bouquet Riga.

FOTO: FB/Veggie Bouquet Riga

Сейчас букеты веджи становятся все более востребованными - например, прием заказов на 8 Марта был остановлен уже за несколько дней, а специалисты Veggie Bouquet Riga сегодня работают даже с партнерами из России, чтобы усовершенствовать техники насаживания и прочие моменты.

Основательница Veggie Bouquet Riga отмечает, что

букет веджи абсолютный натурпродукт, все овощи и фрукты помыты и готовы к употреблению, они ничем не обрабатываются и совершенно безопасны.

Цветы же помещаются в капсулы и не требуют вазы с водой!

FOTO: FB/Veggie Bouquet Riga

Veggie Bouquet Riga хотят поменять отношение к овощам жителей Латвии, в особенности среди молодого поколения, прививая любовь к ним с самого детства. «Если наши дети будут видеть, что овощи - это настолько красиво и стильно, что их можно даже преподнести в виде подарка, мы уверены, что отношение к ним будет позитивным и в целом хорошо повлияет на жизнь молодого поколения», - добавляет Александра Гордина.

Что интересно, букеты Veggie Bouquet Riga бывают из всевозможных овощей и фруктов - там и клубничка, и ананасик, и имбирь с помидором - кто во что горазд, а стоимость на все букеты одна - 35 евро!