8 великих женщин XX столетия, которые изменили мир

Сегодня, кажется, женщины могут делать все: отправиться в космос, вести большой бизнес, совершать невероятные научные открытия, одновременно быть хорошими хозяйками и прекрасными матерями. К сожалению, история сложилась так, что такие возможности были у прекрасной половины человечества не всегда. Именно поэтому важно помнить и чтить тех дам, чья работа поспособствовала свободе мысли в отношении женщин. Их поступки вдохновляют нас и сегодня ...