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8 великих женщин XX столетия, которые изменили мир

Русский TVNET
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Фото: National Geographic

Сегодня, кажется, женщины могут делать все: отправиться в космос, вести большой бизнес, совершать невероятные научные открытия, одновременно быть хорошими хозяйками и прекрасными матерями. К сожалению, история сложилась так, что такие возможности были у прекрасной половины человечества не всегда. Именно поэтому важно помнить и чтить тех дам, чья работа поспособствовала свободе мысли в отношении женщин. Их поступки вдохновляют нас и сегодня ...

1

Самый экстравагантный нобелевский лауреат: Рита Леви-Монтальчини
2

Первая леди американской журналистики: Кэтрин Грэм
3

Женщина, перевернувшая представления о шимпанзе: Джейн Гудалл
4

Президент, остановивший войну: Элен Джонсон-Серлиф
5

Искательница «лекарства» от старения: Элизабет Блэкберн
6

Величайшая актриса современности: Мерил Стрип
7

Первая американка-астронавт: Мэй Кэрол
8

Самая молодая защитница прав девочек: Малала Юсуфзай
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