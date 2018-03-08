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«Танцующая лошадь»: очередные нетрезвые па Волочковой - пошло и смешно!

Русский TVNET
Фото: instagram.com/volochkova_art

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала видео зажигательных танцев на одной из закрытых вечеринок. Позднее эти кадры появились и на YouTube.

На записи Волочкова, одетая в короткое черное платье и высокие ботфорты на платформе, танцует под хит 90-х Makarena. В Сети зкс-приму Большого театра тут же упрекнули в склонности к алкоголизму и пошлости. Более того, многие отметили, что подобное видео следовало бы оставить в домашнем архиве, а не выставлять на всеобщее обозрение.

«Слуха ноль, пластики ноль, красота напрочь отсутствует», «Она хоть и балерина, но танцевать совсем не умеет», «Где слух, блин? Чувство такта? Прям корова на танцполе», «Как вы стали балериной, если у вас совсем нет слуха.

Настя, не выкладывайте такие видео, не позорьте себя», «Господи, какой ужас и вульгарщина, не могу поверить, что балерина может так ужасно двигаться»,

«Настя, Вы двигаетесь поперек такта… вы тут хорошо приняли на грудь», «Танцующая лошадь», «Что это за копыта такие?», «Она так танцует, потому что копытца мешают», «ппц у нее утюги на ногах, как в них передвигаться вообще?», — пишут пользователи Сети. И с ними трудно не согласиться.

Чуть позже в надежде, видимо, утереть нос своим ненавистникам,

Волочкова опубликовала видео с репетиции нового выступления в драматическом спектакле «Леди». Да, достойно похвалы! Но, как говорится, из песни слов не выкинешь

- и несуразные пошлые танцы балерины уже обсуждает весь Интернет!

Сен-Санс. Лебедь. Я исполняю этот номер и в нашем драматическом спектакле «Леди»..💃🏼 Гастроли начинаются завтра по городам Литвы и Латвии. Будем рады встрече! 🌺🌺🌺🌺🌺10-Резекне, 11-Вентспилс, 12-Клайпеда, 13-Вильнюс, 14-Висагинас #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy

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