«Танцующая лошадь»: очередные нетрезвые па Волочковой пошлы и смешны!

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала видео зажигательных танцев на одной из закрытых вечеринок. Позднее эти кадры появились и на YouTube.

На записи Волочкова, одетая в короткое черное платье и высокие ботфорты на платформе, танцует под хит 90-х Makarena. В Сети зкс-приму Большого театра тут же упрекнули в склонности к алкоголизму и пошлости. Более того, многие отметили, что подобное видео следовало бы оставить в домашнем архиве, а не выставлять на всеобщее обозрение.

«Слуха ноль, пластики ноль, красота напрочь отсутствует», «Она хоть и балерина, но танцевать совсем не умеет», «Где слух, блин? Чувство такта? Прям корова на танцполе»,

«Как вы стали балериной? Если у вас совсем нет слуха. Настя, не выкладывайте такие видео, не позорьте себя», «Господи, какой ужас и вульгарщина, не могу поверить, что балерина может так ужасно двигаться»,

«Настя, Вы двигаетесь поперек такта… вы тут хорошо приняли на грудь», «Танцующая лошадь», «Что это за копыта такие?», «Она так танцует, потому что копытца мешают», «ппц у нее утюги на ногах, как в них передвигаться вообще?», — пишут пользователи Сети. И с ними трудно не согласиться.

Чуть позже в надежде, видимо, утереть нос своим ненавистникам,

Волочкова опубликовала видео с репетиции нового выступления в драматическом спектакле «Леди». Да, достойно похвалы! Но, как говорится, из песни слов не выкинешь

- и несуразные пошлые танцы балерины уже обсуждает весь Интернет!