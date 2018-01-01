Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 марта 2018 года

Еженедельный гороскоп от Василисы Володиной — это краткий путеводитель по счастливой жизни для каждого знака Зодиака. Узнайте о том, как повлияют на вас звезды и планеты, чтобы избежать проблем и не упустить удачу.

Астрологические рекомендации помогут вам правильно спланировать дела на третью неделю марта. В числе активных космических объектов будут фигурировать Солнце и Юпитер. Эти астровлияния принесут удачу, поскольку негативные установки сменит позитивный взгляд на вещи и окружающий мир. Василиса Володина рекомендует решиться на важные поступки, обозначить главные цели, выстроить железные принципы.

На этой неделе громко звучащие темы внутреннего конфликта, беспокойства, одиночества могут стихнуть. Это время психологической подготовки к тому, что жизнь каждого знака Зодиака может измениться в лучшую сторону.

Овен. Овны, на этой неделе усилится потребность в самостоятельном и решительном поведении. Вам будет легко подчинить все внешние влияния для того, чтобы лично формировать обстоятельства вокруг себя. Прежде чем менять свою жизнь, постарайтесь изменить что-то менее масштабное.

Василиса Володина считает, что сейчас вам следует укрепить свою самооценку путем маленьких побед. Солнце будет управлять вами и поможет проявить свою индивидуальность, чтобы вы смогли найти свое место в жизни. Психологически настройтесь на то, что вам придется оторваться от привычного ритма, заняться личностным ростом и работой над собой.

Телец. Эту неделю можно считать периодом эмоциональной перестройки. Ретроградный Юпитер будет против высокомерных действий и самоутверждения за чужой счет, поэтому астролог советует занять место стороннего наблюдателя. Побудьте наедине с собой, разберитесь в мыслях, подведите итоги.

Говоря начистоту, к вам придет удача через других людей.

Эти семь дней стоит посвятить друзьям, единомышленникам, групповой деятельности, участию в жизни других людей. Бескорыстные поступки подарят вам мощную поддержку Вселенной:

например, это поможет обрести смысл жизни или постичь всю суть происходящего с вами.

Близнецы. На этой неделе Близнецов ждет деловая удача. Меркурий своим влиянием откроет перед вами дверь в материальную сферу. Возможны удачная смена деятельности, продвижение по карьерной лестнице, успешное завершение трудоемкой задачи, публичное признание или похвала от начальства.

Материальный мир станет для вас чем-то понятным. Вам будет ясно, почему люди поступают так, а не иначе, и что необходимо для того, чтобы быстро достичь успеха.

Все, что окружает вас, в том числе и люди, будет под вашим контролем, вы начнете жить в опережении. Конец марта — время, когда у вас появятся новые стратегические цели и пути их достижения.

Рак. В период с 12 по 18 марта Раков ожидает успех в сфере спорта, творчества, семьи и духовных поисков. А все потому, что умеренно активный Юпитер обострит все ваши чувства, в том числе и негативные. Василиса Володина советует вам не забывать об эмоциональной подпитке, иначе вы с легкостью омрачите все позитивные изменения, которые подарят вам звезды.

Хороший отдых, пробуждение чувств, физические нагрузки — все это подарит вам позитивные эмоции.

Не бойтесь искать себя в чем-то новом или приятном для вас. Вам нужно настроиться на период духовного развития, которое заключается в удалении всех негативных программ.

Лев. Влияние Меркурия усилит тягу к получению знаний. Не пытайтесь сопротивляться и ограничивать себя в своих желаниях. Если вас начнет привлекать что-то новое, необычное, непривычное для вас, значит — пришла пора отложить все знакомое и пойти своим чувствам навстречу. Мировоззрение каждого человека нуждается в доработке, обновлении и пересмотре. Сейчас это затронет и вас.

Для успеха в жизни вам просто нужно удовлетворить свои потребности в расширении кругозора. При наличии такого желания вы можете столкнуться с резким отсутствием возможностей что-то изменить. И это нормально.

Вырваться из рутины подчас бывает сложнее всего. Но, с другой стороны, никто не заставляет вас менять все досконально, разворачивая свою жизнь на 180 градусов. Начните с малого.

Дева. Венера будет ослаблена в Овне, а значит — она утратит любые возможности негативно влиять на вашу энергетику. Это поможет вам восполнить свои запасы жизненных сил, найти новые источники позитивных эмоций, а может, и мотивацию. Правда, придется пойти на некоторые жертвы.

На этой неделе вы будете склонны к рискам, причем не всегда обдуманным. Глупо винить себя за ошибки, когда нами движет желание модернизовать быт или личную жизнь, все мы бываем безрассудны.

Придется переступить через свои принципы, забыть на время о стратегическом расчете, планировании, рациональности, желании помочь другим.

Звезды подарят вам необходимый драйв, чтобы воспротивиться рутине и пойти навстречу своим подавленным желаниям.

Весы. Грядущую неделю Весам стоит провести в динамике, движении, гонке. Астрологическая обстановка располагает к продвижению, любознательности, стимулирует лучшие качества, помогает отточить свои навыки. Это период внутреннего пробуждения и постижения своих возможностей.

В отношениях следует проявлять завуалированное доминирование, на работе — скрытую манипуляцию, для внутренней гармонии — честность по отношению к себе.

Не стоит открыто перехватывать инициативу, демонстрировать свои возможности, пытаться отвоевать лидерство. Важно считаться со своим природным предназначением:

вы миролюбивый знак, способный сделать этот мир лучше, используя ресурсы окружающих. Однако любые плюсы могут легко превратиться в минусы. Не пытайтесь быть тем, кем не являетесь.

Скорпион. Скорпионам на этой неделе нужно ловить шанс и не спешить с выводами. Согласно гороскопу, этот период можно считать самым подходящим моментом для экспериментов. Правда, рисковать лучше всего тем, что вам не слишком дорого. Никто не может обещать вам стопроцентной удачи, даже звезды.

Неоднозначное впечатление может оставить общение с людьми, которые не разделяют ваши взгляды на жизнь и окружающий мир. Чужое мнение разозлит вас, потому что на этой неделе возможность видеть мир с разных ракурсов будет недоступна.

Не начинайте учить людей, как правильно жить, работать, общаться, любить и так далее. Во-первых, это пустая трата времени. Во-вторых, окружающие разберутся с этим как-нибудь сами, без вас и вашей жесткой критики.

Стрелец. На этой неделе Стрельцам нужно научиться искусству динамического баланса. Это когда ваши ожидания не просто не соответствуют реальности, а идут с ней вразрез, но вас это не особо волнует. Влияние Юпитера развернет многие обстоятельства в вашу пользу, однако это не значит, что вы будете выигрывать везде и всегда. Утрата внутренней гармонии и веры в себя сдвинет чашу весов, обернув ваши усилия против вас.

Неделя прекрасно подходит для динамики и изменений, правда, появится склонность к интригам, лести и спекуляциям. Василиса Володина рекомендует играть честно, даже если вы видите возможности обскакать своих конкурентов, оставшись незамеченным.

Жизнь — вещь непредсказуемая, но довольно последовательная. Не торопите события: все, что должно стать вашим, придет само, не надо отбирать то, что принадлежит другому.

Козерог. Козерогам стоит отказаться от категоричности и привычки подходить ко всему со своим набором «золотых стандартов». Ваш внутренний цензор будет нуждаться в идеальном развитии событий, вот только многое зависит от игры случая, а также от вашего умения подстраиваться под ситуацию.

Активная для вас Венера будет пребывать в критичной позиции. Это нарушит вашу внутреннюю гармонию, вы утратите возможность контролировать себя. Чтобы хоть как-то сгладить острые углы,

вы будете вынуждены искать стабильность в жизни, добиваться ее, в то время как астрологические тенденции начнут требовать от вас молниеносных действий, быстрых решений, гибкости, рисков.

Если вы боитесь неудач, постарайтесь избегать прямой ответственности.

Водолей. Звезды помогут Водолеям выбрать лучший путь из представленных Вселенной на данный момент. При сомнениях вы сможете положиться на волю случая, удачу или интуицию. Поток внешних влияний, исходящий от планет, будет отлично гармонировать с вашими природными потребностями.

Василиса Володина рекомендует провести время в компании единомышленников.

Неформальное общение поможет открыть для себя что-то новое, отметить нечто важное или найти решение, которое вы не видели раньше. Однако астролог не советует вам проявлять излишнюю доверчивость и показывать слабые места.

Рыбы. Представителям знака Рыб на этой неделе придется абстрагироваться от личных инициатив. Это рискованно для вас. Вы рискуете повторить старую ошибку или допустить новую, действуя по вдохновению. Как показывает гороскоп, вы можете заняться погоней за разноплановыми желаниями.

Не исключено обострение конкуренции. Причем обострять ее вы будете сами своими додуманным выводам.

В штыки будет восприниматься все, что так или иначе расстраивает вас: мнение окружающих, грубые слова, резкие замечания, необдуманный поступок, чужая критика.

Это неделя неопределенности: внутренний конфликт будет тяжело разрешить. Воспринимайте мир проще, без нервов и негатива.