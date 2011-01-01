Неожиданно: причина смерти Людмилы Гурченко, возможно, «очень женская»

83-летний Александр Ширвиндт стал гостем программы «Сегодня вечером». В студии Максима Галкина известный российский актер, режиссер, сценарист и педагог озвучил неожиданную версию внезапной смерти его близкой подруги Людмилы Гурченко.

Уход из жизни легендарной певицы и актрисы Людмилы Гурченко в 2011 году стала ударом для ее многочисленных поклонников.

Официальная причина смерти артистки - тромбоэмболия легочной артерии. Однако друзья Людмилы Марковны считают, что дело было не только в сердечной недостаточности.

В новом выпуске программы «Сегодня вечером» Александр Ширвиндт озвучил неожиданную версию кончины его близкой подруги.

«Вот говорят, все уходят, уходят. Это старые раны? Почему она заболела? Ерунда», - уверенно заявил актер.

«Я знаю, от чего она умерла. Она стареть не могла, не хотела, не знала, как это может быть. Всегда талия 17 см, ну максимум 26. Необыкновенная была. И вдруг ей показалось, что она стала стареть, и она померла»,

- не сомневается Ширвиндт.

Александр Анатольевич не стал скрывать, что ему было легко дружить и общаться с Людмилой Марковной, но заверил, что никогда не ухаживал за ней. Также Ширвиндт вспомнил о других своих коллегах - Андрее Миронове и Михаиле Державине. Вдовы знаменитых актеров появились в студии и выразили Александру Анатольевичу благодарность за его поддержку.