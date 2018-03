Девушка выслала фото незнакомцу и стала звездой Сети

Жительница США случайно отправила свою фотографию в вечернем наряде незнакомцу, перепутав его номер телефона с номером своих родственников. И в итоге получила неожиданный ответ от мужчины и его семьи.

Об этой истории рассказала пользовательница Twitter Мэнди Миллер, пост которой собрал за несколько дней почти 700 тысяч лайков. А случился курьез с ее подругой Синди.

Примеряя вечернее платье в магазине, Синди сфотографировала себя и отправила снимки родным. Как позднее оказалось, она ввела неправильный номер, и фотографии получил незнакомец.

Несмотря на ошибку с адресатом, американка все же получила ответ, правда... не от родных, а от незнакомого мужчины и его пятерых детей.

«Мне кажется, это сообщение предназначалось для кого-то другого.

Моя жена не дома, поэтому я не могу узнать ее мнение. Но мы с детьми думаем, что вы выглядите потрясающе в этом платье! Вам обязательно нужно пойти в нем!»,

- отметил незнакомец и приложил фото со своими детьми, демонстрирующими всем известный одобряющий жест с направленным вверх большим пальцем.

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh— Mandi Miller ❂ (@bbymandi) March 8, 2018