Названа женщина с самыми сексуальными губами: угадаете, кто это?

Эксперты всех мастей на протяжении многих веков пытались выяснить, какими же чертами должна обладать самая желанная женщина. Так, на днях ученые доказали, какие губы считаются самыми сексуальными, и назвали их звездную обладательницу.

В Сети чуть ли не ежедневно появляются портреты идеальной, по мнению мужчин, женщины. Стройные ноги, длинные волосы, большие глаза и пухлые губы… Однако все это были всего лишь слова. На днях ученые внесли конкретику в этот вечный вопрос. Научно доказанный факт: самые сексуальные женщины - те, у которых верхняя губа равна по размеру нижней.

Согласно опросу, который был проведен среди пятисот шестидесяти пластических хирургов из разных стран, губы Скарлетт Йоханссон по праву могут называться самыми желанными в мире, потому что имеют пропорцию 1:1.

Актриса Скарлетт Йоханссон:

Обладательницей привлекательных губ также считается и модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Рози Хантингтон-Уайтли FOTO: DANNY MOLOSHOK/Reuters/Scanpix

А вот внешность Эммы Уотсон не соответствует канонам красоты, потому что ее верхняя губа не такая пухлая, как нижняя. А вы придерживаетесь какого мнения?

Эмма Уотсон на премьере триллера «Сфера» в Париже: