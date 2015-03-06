30 лет, до последнего вздоха: история непростой любви Олега Табакова и Марины Зудиной

Как уже известно, 12 марта 2018 года на 83-м году жизни скончался прославленный российский актер и режиссер театра и кино, педагог, художественный руководитель и директор МХТ им. А. П. Чехова, основатель и художественный руководитель театра «Табакерка» Олег Табаков. Супруга Олега Павловича, 52-летняя Марина Зудина, была рядом с ним больше 30 лет и до последнего вздоха.

Народный артист СССР Олег Табаков навсегда останется в нашей памяти и в сердцах миллионов поклонников, но вряд ли сегодня кому-то тяжелее, чем его жене и детям.

Олег Павлович не любил делиться подробностями своей личной жизни. Отношения с супругой Мариной Зудиной, разница в возрасте с которой составляла более 30 лет, не выставлял напоказ.

Несколько лет назад сама Марина в интервью «Комсомольской правде» рассказала о том, какой трудный путь прошла их любовь.

Зудина призналась, что в юности мечтала учиться у Табакова, он был ее кумиром. Накануне экзаменов в ГИТИС в его мастерскую она читала молитву и просила Бога помочь.

Все получилось, Марина Зудина стала студенткой Олега Табакова. Роман с Олегом Павловичем , по словам Марины,

она предчувствовала задолго до того, как он начался. Это было как озарение, ей просто пришла в голову мысль, что они с Табаковым когда-нибудь обязательно будут вместе.

Марина вспоминает, как однажды сказала мужу: «Интересно: я сначала влюбилась в тебя, а потом у меня возникло какое-то желание. А у тебя, наверное, сначала появились желания в мой адрес!».

Зудина и Табаков начали встречаться, когда актер еще был женат. Марина не хотела разрушать семью, любила бескорыстно, ничего не требовала и не играла на чувствах мужчины.

«Может быть, за терпение мое, за то, что жила так, как подсказывали чувства, Бог милостив ко мне. Господь Бог — великий режиссер, и он расставляет все на свои места»,

— поделилась Марина Зудина.

Тайный роман актеров продолжался 10 лет. Все это время Марина была рядом и поддерживала Олега Павловича. Как признается артистка,

она и не надеялась, что Табаков оставит семью. Ждала, когда же появится человек, который сможет «перебить» ее чувства.

Но как раз в тот самый момент, когда решила разорвать эти отношения, Табаков развелся с первой женой.

Зудина считает, что это судьба. Возможно, Олег Павлович понял, что любимая женщина может уйти, именно поэтому решился на кардинальные перемены, а может, просто устал жить на два дома.

Зудина вспоминает, что сказала тогда Табакову: «Ты развелся не из-за меня! С другой стороны, если бы меня не было, ты бы, наверное, не развелся!».

Актриса рассказала, что Олег Павлович не был эмоциональными, о чувствах говорить не спешил, считал, что все и так ясно: «Он мне даже в любви первый раз не признался. Вышло так:

мы сидели в машине, и я ему что-то говорю-говорю, а он мне: «Что ты вообще говоришь, я же люблю тебя!». То есть было даже не признание, а ответ на мою эмоциональную речь.

Он думает, все само собой понятно, что он меня любит».

Марина Зудина так робела перед мэтром, что первые несколько лет не называла его по имени. Самым большим счастьем актриса называет момент, когда родился их сын Павел. Ей принесли новорожденного малыша, а Табаков стоял у окна и смотрел на них.

Это было абсолютное единение любящих людей. Затем Табаков и Зудина обвенчались. Марина вспоминает, что во время торжества на небе появилась двойная радуга.

Чуть позже у пары родилась дочь Мария.

Конечно, жизнь супругов складывалась не так гладко, как хотелось бы.

Переживания из-за разницы в возрасте, осуждение общественности — все это накладывало свой отпечаток. Однако любовь победила все это,

и Марина Зудина оставалась рядом с мужем до самого последнего его вздоха.

Около полугода назад Марина Зудина стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где подробно и честно рассказала о себе, семье, своих чувствах, взаимоотношениях с мужем, поворотах судьбы и даже... об аборте, о котором очень жалеет... Смотрите запись этой программы: