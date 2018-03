Королева Великобритании Елизавета II пренебрегла невестой внука

В заявлении о согласии на брак между принцем Гарри и Меган Маркл

королева Великобритании строго назвала невесту по имени, в то время как, давая аналогичное согласие принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, нарекла последнюю «верной и горячо любимой».

Корреспондент издания Hello! Emily Nash опубликовала копию официального документа в Twitter: «Я заявляю о своем согласии на заключение брака между моим дорогим и возлюбленным внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл...»

Документ сравнили с тем, что был подписан по случаю женитьбы Уильяма и Кейт в 2011 году, где королева писала:

«…наш самый дорогой и любимый внук принц Уильям Артур Филип Льюис Уэльский и наша верная и горячо любимая Кэтрин Элизабет Миддлтон».

Пользователи соцсетей решили, что Елизавета II проявляет одинаковые чувства к внукам, но не к их избранницам.

When she signed William's and Kate's she referred to Kate as "...Our trusty and Well-beloved Catherine..." She paid no compliment of that sort to Meghan. The difference says a lot about how both couples conducted their courtship and how the Queen feels about the new bride-to-be!— who me? (@iamthefuturedoc) March 15, 2018