Зачем? Свежее селфи Пугачевой после душа вызвало жаркие споры в Сети

Легендарная российская певица Алла Пугачева регулярно публикует в Instagram свои фото без макияжа и ретуши, чем вызывает жаркие обсуждения в Сети. Последнее селфи Примадонны оказалось естественнее некуда.

17 марта Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она позирует сразу после душа.

Халат, мокрые волосы и отсутствие макияжа — Примадонна российской эстрады решила показать себя, что называется, без прикрас.

Буквально за несколько часов пост Аллы Борисовны собрал более 70 тысяч лайков, а вот в комментариях мнения Интернет-пользователей разделились.

Многие посоветовали артистке не быть столь откровенной со своими поклонниками и чаще выкладывать снимки со светских мероприятий, а не селфи. Впрочем, нашлись и те, кто похвалил Примадонну за смелость и отметил, что она прекрасно выглядит для своих лет.

«Банька, это хорошо! Отлично выглядите, Алла Борисовна!», «Харизма во всем! Шикарная, крутая!», «Какая вы настоящая! На Вас приятно смотреть!!!», «Прям завидую Вашей легкости!!!»,

«Алла Борисовна красотка!», «Прекрасно выглядите!!!Просто супер!» - поддержали свою любимицу преданные фанаты.

К слову, Пугачева не в первый раз публикует подобные снимки. Время от времени она напоминает своим поклонникам о том, как выглядит без макияжа, но просит быть снисходительнее к ее возрасту.

Алла Пугачева и Максим Галкин: