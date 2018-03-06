Ким Кардашян описала в завещании, как должна выглядеть после смерти

На днях 37-летняя Ким Кардашян повергла в шок своих поклонников откровенными признаниями. Знаменитость рассказала об отношениях с близкими и огласила некоторые любопытные пункты из своего завещания.
Ким Кардашян не перестает удивлять своих фанатов ошеломляющими заявлениями. Недавно на сайте Elle было опубликовано видео-интервью, в котором звезда реалити-шоу развеяла множество слухов о себе и своей семье.
Прежде всего Ким прокомментировала свою любовь к откровенным фотографиям.
Несмотря на то, что Кардашян — мать троих детей, она собирается продолжать публиковать смелые снимки в своих социальных сетях. Знаменитость не видит в них ничего неподобающего.
Звезда также опровергла слухи о том, что Кайли Дженнер была суррогатной матерью ее ребенка.
Но самое интересное ожидало тех, кто досмотрел ролик до того момента, где Ким оглашает свою последнюю волю.
Оказывается, в завещании звезда реалити указала, как она хочет выглядеть на смертном одре, и даже подробно описала, какую укладку, макияж и маникюр ей нужно будет сделать.
«Когда я буду не в состоянии даже выражать свои мысли, хочу, чтобы мои волосы, ногти и макияж были идеальны. Я должна быть настолько прекрасной, насколько это возможно»,
— заявила Ким. У нас к знаменитости только один вопрос: неужели она хочет превратить в реалити-шоу и собственные похороны?
Напомним, не так давно Ким Кардашян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию.
На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.
На фото Кардашян запечатлена во время ужина, причем с обнаженным бюстом. Левую грудь знаменитости прикрывает черная миска с лапшой, а правую — прядь волос.
Розовые волосы Ким Кардашян:
Ким Кардашян отправилась на шопинг в полуобнаженном виде: