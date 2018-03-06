Ким Кардашян описала в завещании, как должна выглядеть после смерти

На днях 37-летняя Ким Кардашян повергла в шок своих поклонников откровенными признаниями. Знаменитость рассказала об отношениях с близкими и огласила некоторые любопытные пункты из своего завещания.

Ким Кардашян не перестает удивлять своих фанатов ошеломляющими заявлениями. Недавно на сайте Elle было опубликовано видео-интервью, в котором звезда реалити-шоу развеяла множество слухов о себе и своей семье.

Прежде всего Ким прокомментировала свою любовь к откровенным фотографиям.

Несмотря на то, что Кардашян — мать троих детей, она собирается продолжать публиковать смелые снимки в своих социальных сетях. Знаменитость не видит в них ничего неподобающего.

Звезда также опровергла слухи о том, что Кайли Дженнер была суррогатной матерью ее ребенка.

Но самое интересное ожидало тех, кто досмотрел ролик до того момента, где Ким оглашает свою последнюю волю.

Оказывается, в завещании звезда реалити указала, как она хочет выглядеть на смертном одре, и даже подробно описала, какую укладку, макияж и маникюр ей нужно будет сделать.

«Когда я буду не в состоянии даже выражать свои мысли, хочу, чтобы мои волосы, ногти и макияж были идеальны. Я должна быть настолько прекрасной, насколько это возможно»,

— заявила Ким. У нас к знаменитости только один вопрос: неужели она хочет превратить в реалити-шоу и собственные похороны?

Напомним, не так давно Ким Кардашян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию.

На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

На фото Кардашян запечатлена во время ужина, причем с обнаженным бюстом. Левую грудь знаменитости прикрывает черная миска с лапшой, а правую — прядь волос.

🍜 nudels A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 6, 2018 at 9:31am PST

Розовые волосы Ким Кардашян:

Ким Кардашян отправилась на шопинг в полуобнаженном виде: