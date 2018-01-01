Гороскоп Василисы Володиной на неделю c 19 по 25 марта 2018 года

Василиса Володина — известный астропсихолог и телеведущая. Ее прогнозы для каждого знака Зодиака всегда точны и оптимистичны, хоть иногда и бывают полны предостережений.

Этот семидневный период будет в целом очень стабильным, потому что даже Луна практически не изменит своего настроения — лишь 22-го и 23-го числа ее энергия упадет до среднего уровня из-за пребывания в Близнецах. Единственным изменением в настроении планет будет начало ретроградного движения Меркурия.

Если вы еще не встретили весну подобающим образом, то придется сделать это в ближайшие дни, потому что и погода, и звезды с планетами говорят, что пора открывать свою душу и убирать обиды подальше.

Эта неделя укажет вам верный путь в любви и делах, если вы избавитесь от сомнений и будете верить в себя. Солнце со вторника тоже станет максимально сильным, что для многих знаков будет крайне важно.

Овен

Сила мысли — это ваше главное оружие благодаря Солнцу. Вы своей уверенностью притягиваете людей, а также дарите небезосновательную надежду себе самим. В чертогах вашего разума хранится огромное количество позитивной энергии, которую нужно будет высвободить без остатка. Это поможет вам пережить постоянную и мощную энергию Луны, которая будет негативно отражаться на вашей удаче.

Ретроградный Меркурий будет означать, что нужно начинать вести переговоры. Ваша коммуникабельность должна сыграть вам на руку на этой неделе, но только после 23 марта, когда Меркурий начнет двигаться назад.

Не бойтесь говорить как можно больше, потому что слова будут вашим главным орудием против врагов и основным козырем в соблазнении противоположного пола.

Комплименты с вашей стороны окажутся весьма важными и приятными для практически любого знакомого или незнакомого человека.

Телец

Тельцам сильная Луна принесет огромное количество удачи в любви. Она затмит негативное влияние ретроградного Юпитера, который начал обратное движение в начале месяца. Эта стабильность пойдет вам только на пользу — вы сможете положить начало серьезным отношениям или кардинально изменить свой путь в этой сфере. Все в ваших руках. Помните о том, что сильная Луна для вас — источник силы, провоцирующий вас на новые стремления и цели в жизни. Ваше подсознание будет сильным, поэтому желания будут исполняться довольно часто.

Сконцентрируйтесь на локальных целях, чтобы достичь глобальных. Держите в памяти задачи, чтобы знать, что вам нужно. Успех не заставит себя долго ждать — просто идите вперед, несмотря на сомнения или возможные преграды.

Ваша жизнь может здорово преобразиться в эти семь дней, так что подготовьте себя к тому, что будет интересно. Ведите здоровый образ жизни, потому что сил понадобится уйма.

Близнецы

Любовная зависимость бывает опаснее многих вредных привычек. Нездоровые, разрушительные отношения — это то, чего стоит остерегаться каждому человеку. Если вам некомфортно рядом с человеком, то не стоит заставлять себя оставаться рядом только потому, что вы не хотите оставаться одни. Пришло время сказать правду самим себе и человеку, который держит вас рядом с собой.

На работе вас ждут некоторые изменения в середине недели из-за начала обратного движения Меркурия — вашего наставника и помощника. Вам придется работать в одиночку, не требуя ни от кого помощи. У вас возрастет потребность в общении, но это не будет значить, что нужно стараться пребывать в окружении людей.

Получение новых знаний тоже может негативно сказаться на удаче, так что конец недели проведите за делами спокойными и размеренными, за обязанностями. Не тянитесь к звездам, чтобы не упасть в пропасть, полную негатива.

Рак

Сильная Луна добавит вам энтузиазма, причем не только на работе, но и в отношениях с партнером. Все будет получаться, потому что вы будете полны сил. Конечно, лучше тратить их разумно, ведь запасы все равно будут ограничены. Постарайтесь быть ближе к своей семье, родным людям. Это будет невероятно позитивное время для примирения, потому что сильная Луна даст вам смелости и мудрости, чтобы признать свои ошибки или простить чужие.

Как можно чаще бывайте дома, избегая постоянной работы, сверхурочных часов и бесцельных походов в людные места. Интуиция спасет вас от беды и от неверно принятого решения.

Вселенная будет давать вам разнообразные скрытые сигналы, улавливать которые будет вашей основной задачей. Возможно, вы са

ми найдете ответы на свои самые насущные вопросы. Полюбите жизнь, и она полюбит вас.

Лев

Львам нужно будет нейтрализовать негатив, накопленный в доме. Сделать это можно будет посредством генеральной уборки и избавления от хлама. Переставьте мебель, начните делать ремонт. Не сидите на месте, если вам хочется двигаться в каком-то направлении — в прямом и переносном смысле. Это будет прекрасное время для начала путешествий, для отпуска.

Со вторника Солнце станет невероятно мощным в знаке Овна.

Эта неделя окажется невероятно позитивной для любой самореализации, для общения с людьми, для творческого взрыва. Это будет время вашей индивидуальности, вашей силы, вашего триумфа.

К великому сожалению, триумф этот окажется узконаправленным, то есть связанным с какой-то одной сферой, поэтому придется в понедельник сделать выбор, по какому пути двигаться в эти семь дней.

Дева

Неприятное общение лишает вас сил. На этой неделе это будет актуально вдвойне, потому что Меркурий с 23 марта станет ретроградным. Его обратное движение плохо скажется на ваших коммуникативных навыках, поэтому договориться с недоброжелателями не получится. Придется платить им той же монетой. Сильно на мести не зацикливайтесь, потому что она окажется крайне разрушительной для ваших позитивных эмоций. В идеале, конечно, прожить эту неделю так, чтобы ни с кем у вас не было никаких проблем.

Это будет хорошее время для начала отпуска или непродолжительного отдыха.

Не бойтесь релаксировать и отдыхать от работы, а самое главное — от людей. Общение не всегда будет приятным, так что постарайтесь абстрагироваться от негативных встреч.

Не стоит отправляться в длительные путешествия, потому что они могут оказаться весьма опасными. Занимайтесь любимыми делами дома.

Весы

Весам получить желаемое поможет только максимальная осторожность. Меркурий ретрограден, так что не нужно браться за всё сразу. Солнце усилится со вторника, перейдя в Овна, поэтому обострятся ваши комплексы, фобии, появится высокомерие и желание показать всем свой характер. Проявятся глубинные переживания, плохое настроение и стремление к власти. Все это очень плохо скажется на удаче в делах и любви.

В любовных отношениях лучше придерживаться дипломатии, что окажется невероятно сложным заданием сейчас.

Вас легко будет вывести из себя, заставить ревновать. Это будет настоящая проверка на прочность, которая поможет вам выявить свои слабые и сильные стороны.

Главное — не забывать, что в отношениях не только вы одни можете что-то чувствовать и переживать. Постарайтесь вовремя себя одернуть, если что-то пойдет не по плану.

Скорпион

Обрести счастье Скорпионам поможет на этой неделе только ретроградный Меркурий. В целом это будет очень спокойная неделя для вас, поэтому можно смело посвящать ее практически любым делам. Особенно актуальным будет отдых, но скорее ментальный, психологический. Позвольте себе немного перестроиться, абстрагироваться от того, что раздражает вас.

Ваша общительность, если таковая присутствует, поможет вам во второй половине недели вывести деловые или любовные отношения на новый уровень.

Люди будут тянуться к вам, так что нужно воспользоваться этим сполна. Не тяните резину и не ждите у моря погоды — действуйте, пока есть время и силы. Занимайтесь тем, к чему у вас лежит душа.

Все получится, будьте уверены в этом.

Стрелец

Стрельцам привлечь удачу поможет активность Солнца. Это будет неделя силы, неделя обретения всеобъемлющего счастья. Вам будет улыбаться фортуна, которая сделает ваши недостатки сильными сторонами. Бездействие будет просто непростительной роскошью сейчас, так что соблюдайте режим дня, вставайте пораньше и занимайтесь любыми делами, которые могут хоть как-то поднять вам настроение. Не забывайте о своих обещаниях и долгах, которые тоже имеют весьма большое значение.

Ближе к концу недели можно будет посвятить некоторое время покупкам.

Потратьте на себя определенную сумму денег, сделайте себя счастливее. Если у кого-то из ваших близких людей будет день рождения или годовщина свадьбы, постарайтесь придумать максимально оригинальный подарок.

В личной жизни также ожидается успех: вы без особого труда сможете привлечь к себе внимание противоположного пола.

Козерог

Ссоры и скандалы могут для вас стать обыденностью на этой неделе, потому что сильная Луна будет заставлять вас забывать о том, что семья превыше всего. У вас будут очень сильные перепады настроения, повышенная капризность и импульсивность. Вывести из себя Козерогов можно будет на раз-два. При этом вы будете более уязвимы к депрессиям и станете более мягкими. Это очень опасное время для тех из вас, кто неосмотрителен в своих чувствах.

Меркурий станет ретроградным в середине недели. Это тоже приведет к не очень хорошим последствиям.

Ваша любознательность может принести проблемы, поскольку нужно будет укреплять и поддерживать то, что у вас уже есть, а не искать что-то новое.

Глубокий самоанализ до добра не доведет, так что смотрите в будущее, а не в прошлое.

Водолей

Исполнение желаний — это то, чего хотят все люди. Водолеям нужно быть осторожнее с желаниями, потому что сильное Солнце будет способствовать исполнению только самых худших из них. Негативные мысли будут реализовываться и материализоваться очень быстро, так что старайтесь мириться с врагами как можно быстрее. Для вас любая вражда не будет иметь никакого смысла сейчас.

Бросьте все свои силы на то, чтобы избавиться от своих недостатков, особенно от высокомерия. Уважайте себя и свой труд, но не ставьте это выше всего на свете, ведь не только вы работаете и стараетесь на благо семьи.

Покажите людям, что вы не против идти на контакт. Рядом с вами есть те, кто вас очень любит, но вам не обязательно отвечать взаимностью. Покажите, что вы как минимум уважаете выбор людей относительно вас.

Рыбы

Привлечь успех вам поможет сильная Луна, а также ретроградный Меркурий. Сильная Луна подарит вам истинную и искреннюю любовь к жизни, сделает вас более энергичными и уверенными в себе. Ретроградный Меркурий поможет ваши ошибки трансформировать в победы. Это касается не только прошлых ошибок, но и тех, которые вы совершите в эти семь дней.

Удача с вами — помните об этом. По большому счету вы не ограничены ничем и никак в эти семь дней. Единственное, в чем может быть загвоздка — ваше желание работать или отдыхать.

Наличие желания не будет означать наличие возможностей. Постарайтесь постоянно анализировать доступные вам ресурсы, без которых любая идея не сможет получить должного импульса.