Отправленное по ошибке сообщение привело к свадьбе

Менеджер по продаже автомобилей из Великобритании случайно послал сообщение в WhatsApp на незнакомый номер и получил ответ. Ошибка в наборе цифр привела к свадьбе, сообщает таблоид The Sun.

Случайное знакомство произошло из-за того, что Майкл Эванджело (Michael Evangelou) неверно переписал свой номер телефона.

Он очень хотел посмотреть кинокомедию «Улетные девочки» (Girls trip) и, чтобы не забыть об этом, послал сам себе название фильма в WhatsApp.

Однако с этого номера ему отвела девушка по имени Лина. «Привет! Girls trip? Это кто?», — спросила она. Не дождавшись ответа, девушка продолжила диалог на следующий день: «Я подозреваю, это было для какой-то другой Лины».

Сначала Эванджело подумал, что это одна из его давних знакомых, однако через несколько сообщений выяснилось, что это не так.

Спустя несколько часов болтовни пара решила встретиться. А через две недели после первой встречи они решили пожениться, потому что не хотели больше разлучаться, несмотря на длительную командировку Эванджело в Дубай.

«Большинство наших друзей подумали, что мы спятили, но родители были в восторге», — сказала Лина. Ее супруг согласен: «Это, безусловно, сумасшедший способ знакомства».

Оба они сошлись на том, что их встреча — это судьба.