ФОТО: Какие свадебные наряды надевают молодые, когда он бисексуал, а она экс-лесбиянка

На днях в Нью-Йорке состоялась свадьба, которая может изменить все представления о том, как должно выглядеть это торжество. Жених и невеста облачились в похожие белоснежные наряды, надев их поверх брюк.

9 марта 28-летний американский актер Нико Торторелла женился на своей давней возлюбленной 31-летней Бетани Мейерс, работающей в фитнес-индустрии. Несмотря на то, что торжество состоялось еще десять дней назад, фотографии появились в Instagram пары только вчера.

Мейерс никогда не скрывала, что раньше встречалась с женщинами, а Торторелла откровенно рассказывал в СМИ о своей бисексуальной ориентации.

Однако это не помешало молодым людям полюбить друг друга в 2007 году и сыграть свадьбу одиннадцать лет спустя.

Неудивительно, что церемония бракосочетания столь сексуально раскрепощенной пары получилась очень необычной.

Никаких банкетов, приглашенных гостей и торта — Мейерс и Торторелла поженились в компании фотографа, заплатив всего 25 долларов за оформление бумаг.

Наряды жениху и невесте придумал дизайнер Эндрю Моррисоен. Модельер учел все пожелания влюбленных и создал комплекты в стиле унисекс: белоснежные туники, похожие на греческие тоги, и брюки. Оценим?

🌪🌪👌🏼@them @nicotortorella @bethanycmeyers @victoriamatthews_ A post shared by ANDREWMORRISON (@andrewmorrisonstudio) on Mar 18, 2018 at 2:47pm PDT

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