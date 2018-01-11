Богиня! 44-летняя Юлия Высоцкая заворожила поклонников соблазнительным фото

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая приняла участие в смелой фотосессии. Звезда предстала перед поклонниками в мини-платье с кокетливо спущенной с плеча бретелькой.

На днях Юлия Высоцкая поделилась на своей странице в Instagram соблазнительным фото. На снимке она позирует в откровенном наряде, демонстрируя все достоинства стройной фигуры. Дополняют игривый образ грубые ботинки. Публикация пришлась по душе большинству подписчиков Высоцкой.

«Богиня», «Какая же Вы потрясающая», «Очень классно, просто офигенно!!!», Гениально!», «Сколько красоты!», «Шикарный образ», «Необыкновенно очаровательная Юля!!! *sex*-магический*завод...»

- не поскупились на похвалу пользователи Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Однако, как обычно, нашлись и критики. Некоторые подписчики обвинили Юлию в вульгарности, а ее наряд назвали неуместным. «Чем старше — тем больше заголяются дамы. Парадокс», — написала одна из недовольных.

К слову, Юлия Высоцкая не из тех, кто выставляет напоказ себя и свою личную жизнь. Однако в начале года она уже порадовала поклонников, опубликовав фото в бикини.