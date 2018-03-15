Чудо-превращение: как «девушка-леопард» изменилась до неузнаваемости

Известный визажист Гоар Аветисян поработала с Ириной Павлуцкой — девушкой с редкой генетической аномалией, при которой тело покрывается множеством крупных родинок.
26 февраля на телеканале «Россия 1» вышла очередная передача «Прямой эфир». В студии Андрея Малахова побывала жительница Якутии Ирина Павлуцкая, все тело которой покрыто крупными родинками.
После эфира многие пользователи Интернета написали известному визажисту Гоар Аветисян с просьбой помочь 26-летней Ире.
«На днях мой Директ был взорван, и все просили, чтобы я сделала преображение для Ирины из Якутии», — написала визажист в своем микроблоге
и опубликовала видео, на котором делает мейк необычной девушке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Аветисян замаскировала родинки на лице Павлуцкой, сделала ей яркий макияж и уложила волосы голливудскими волнами.
На днях мой Директ был взорван и все просили , что я сделала преображение для Ирины из Якутии ❤️❤️❤️ после того, как ее показали а программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым 🙏🏻 она стала самой популярной девушкой в России, которую назвали девушка - леопард 🙏🏻 судьба к Иры очень сложная : она родилась с огромным количеством родинок по всему телу и от неё отказалась мама 😔😔😔😔😔😔 я решила хоть попробовать скрыть все эти родинки для того, чтобы Ирина хотя бы на день увидела себя без них 🙌🏻🙏🏻 как вам преображение ??? Оцените от 1 до 100❤️❤️❤️❤️ ______ Just the other day my dms exploded and everyone’s been asking to transform Irina from Yakutia ❤❤❤ after she was on “Live with Andrey Malakhov” tv show🙏🏻she became the most popular girl in Russia who was named leopard-girl🙏🏻 Ira’s fate is very complicated: she was born with an enormous amount of birthmarks on all of her body and her mom gave her up😔😔😔😔😔😔 I decided to try and cover up those birthmarks so that Irina could see herself without them at least for a day 🙌🏻🙏🏻 how do you like the transformation??? Rate it from 1 to 100❤❤❤❤
Однако многим подписчикам Гоар не понравилась эта бьюти-трансформация.
«Ирина уникальная, и ее родинки — это ее особенность, они ее не уродуют, чтобы их маскировать», — прокомментировал ролик один из фолловеров визажиста.
Некоторые сравнили Ирину с известной американской моделью Винни Харлоу, которая страдает витилиго. А как вам такое преображение Ирины?
Ну и по традиции , мои дорогие , делюсь с вами фото-коллажем, где можно лучше рассмотреть все изменения ❤️🙌🏻 я поддерживаю многих , кто написал , что Ирине без макияжа лушче - и это факт ❤️🙌🏻 она прекрасна такой , какой создала ее природа🙌🏻🙏🏻 и знаете , я долго сомневалась ,смогу ли я при помощи макияжа что-то изменить 😔 получится ли ? Я сделала все , что могла и все , что было в моих силах 🙌🏻 честно 😔 для тех, кто в тот день не смотрел мои сториес , расскажу как все было : уже ночью мне сообщили , что Ира в Москве и что завтра утром она вылетает в Якутию 😱😱😱😱 а я в эту минуту еду домой уставшая после тяжёлого рабочего дня 😁😊 думаете я долго думала ?) нет 😂😂😂😂 в 12 ночи я приехала обратно в студию , почти засыпая , глаза закрывались , а внутренний голос говорил мне " ну, и дура, тебе завтра в 7-00 вставать 😂😂😂😂".... в общем Ирина приехала в 1 час, она была такая уставшая после съёмок , что после того, как покушала , захотела в отель уехать 😱 меня накрыл шок и холодный пот 😱😱😱😱но я вошла в положение и отблагодарила ее за участие 🎁🎉🛍💲❤️❤️❤️ мне дали 30-40 минут я делала макияж со скоростью света 😍😍😍😍 я бы многое изменила и многое сделала по-другому , но в состоянии "сна" это лучшее что я могла сделать ❤️❤️❤️❤️ спала я 2 часа в тот день , но зато это преображение останется в моей памяти навсегда ❤️🙏🏻интересная штука жизнь , правда ?)